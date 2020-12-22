تشبه الزكام.. مجدي بدران يوضح تأثير سلالة كورونا الجديدة على الأطفال

كشف الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عضو الجمعية العالمية للأمراضة المعدية والاضطرابات المناعية، عن أ عراض العدوى بسلالة كورونا الجديدة عند الأطفال.





يتعافى معظم الأطفال خلال فترة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين، ويمكن أن تشمل الأعراض لديهم ما يلي: وأوضح "بدران"، لـ"صدى البلد"، أن أعراض سلالة كورونا الجديدة عند الأطفال تكون عادة خفيفة وشبيهة بأعراض الزكام، و





الحُمّى

احتقان أو سيلان الأنف

السعال

التهاب الحلق

ضيق النَفَس

صعوبة في التنفس

الإرهاق

الصداع

آلام العضلات

الغثيان

أو القيء

الإسهال

قلة الشهية

فقدان حاسة التذوق أو الشم بدرجات كبيرة

ألم البطن

التهاب الملتحمة.





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وأوضح مجدي بدران، أنه ربما تسبب عدوى كورونا كوفيد-19 فى الأطفال ضعاف المناعة، أو المصابين بأمراض مزمنة مهملة، أو السمنة.





وأضاف أنه من الممكن أن يصاب الأطفال بمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة، وهي حالة خطيرة تحدث خلالها التهاب في بعض أجزاء الجسم، مثل:





1- القلب، و الأوعية الدموية.

2- أمراض الكلى.

3- الجهاز الهضمي.

4- الدماغ.

5- الجلد.

6- العينين.





كما أكد خبير المناعة، أن عادة ما يؤدي الالتهاب إلى تورم اليدين والقدمين، مع احمرار وألم في كثير من الأحيان.



