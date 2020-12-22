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رياضة

رمضان صبحي وإكرامي يقودان تشكيل بيراميدز أمام الاتحاد الليبي بالكونفدرالية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:13 م
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
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حسن العمدة
أعلن الأرجنتيني "رودلفو أروابارينا"، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة الاتحاد الليبي في بداية مشوار الفريق ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي بيراميدز مع الاتحاد في ذهاب دور الـ ٣٢ الأول من بطولة كأس الكونفدرالية في الخامسة مساءً على استاد الإسكندرية، في بداية مشواره بالبطولة التي حل وصيفا في نسختها السابقة.

وجاء تشكيل بيراميدز المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي 

خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - أحمد سامي - أحمد توفيق 

خط الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي - عمر جابر - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا

خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء:

مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - إسلام عيسى - أحمد فتحي - محمود وادي - محمود حمادة - محمد الجباس

وخرج من قائمة المباراة، الإيفواري ولفريد كانون ومحمد فتحي

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