نقابة المهندسين بالإسكندرية: برامج تدريب وتأهيل الأعضاء لسوق العمل

قدم وفد نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالإسكندرية، تهنئة للدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، بتعيينه رئيسًا لجامعة الإسكندرية ، مرحبا خلال الزيارة التى قام بها مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية التعاون بين النقابة الراعى الأول للمهن الهندسية وجامعة الإسكندرية بإعتبارها بيت الخبرة الأول للمشروعات التنموية داخل المحافظة.





وأكد الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالإسكندرية على أن النقابة على الاستعداد التام للتعاون مع الجامعة والمحافظة فى كافة المجالات الهندسية العلمية والعملية وفتح آفاق جديدة للتدريب والعمل بجديه على تأهيل المهندسين لسوق العمل بكافة مراحل التدرج الوظيفى وتنمية مهاراتهم العلمية والتقنية.





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استعرض رئيس النقابة المجالات المختلفة والتى يمكن أن يتم التعاون فيها مع الجامعة من شراكات وتفعيل مذكرات تفاهم وتكوين مجموعات عمل مشتركه والتكامل مع الكيانات الصناعية والعلمية الكبرى لصالح التنمية التكنولوجية للمجتمع السكندرى.









رحب رئيس جامعة الإسكندرية بوفد نقابة المهندسين وأكد على أهمية دور النقابة فى تأهيل الخريجين الجدد لسوق العمل وأثنى على الدور الذى تقوم به النقابة حاليا فى هذا الشأن هى راعية للخريجين فى كافة المجالات المهنية والحياتية.









يذكر أن الدكتور عبد العزيز قنصوه كان قد شغل منصب محافظ الإسكندرية مما يضفى لمهام الجامعه مزيدا من الفائده والعوائد الإيجابية لصالح التعاون الفعال علميا وعمليا بين جامعة الإسكندرية والمحافظة بما يعود بالنفع على كافة الأصعدة فى نطاق محافظة الإسكندرية.





واذ تولى نقابة المهندسين بالإسكندرية اهتماما شديدا بتفعيل الدور الهام للمهندسين فى ذات الشأن بما يعود بالنفع على نجاح المشروعات الطموحة التى تسعى المحافظة والجامعة الى تنفيذها فى إطار الخطة القومية للتطوير .





وقد تكون وفد أعضاء مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية من لواء دكتور سامى درويش ، الدكتور حسن لطفى ، الدكتور مصطفى الحضرى ، المهندس السيد حسن، المهندس كريم عزت، المهندس كريم الكسار، المهندس مايكل نبيل، المهندسة هبة المغربى.







