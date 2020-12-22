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رياضة

الاتحاد السكندري يفوز بتنظيم البطولة العربية لكرة السلة القادمة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:46 م
البطولة العربية لكرة
البطولة العربية لكرة السلة
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حسام الحارتي
فاز نادي الاتحاد السكندري بتنظيم واستضافة البطولة العربية للاندية في نسختها القادمة والتي سوف تقام في أكتوبر المقبل.


يذكر ان الاتحاد السكندري هو بطل آخر نسختين من البطولة موسم ٢٠١٨ و٢٠١٩.


وفي سياق آخر استطاع الفريق الاول للاتحاد السكندري لكرة السلة الفوز علي نادي الجزيرة في لقاء العودة من دور الــ ٨ لدوري المرتبط بنتيجة 63 - 42 رغم الخسارة في مباراة الذهاب ولكن استطاع رجال الاتحاد الثأر من الهزيمة والصعود للمربع الذهبي لمواجهة سموحة في نصف نهائي دوري المرتبط.


وجاءت نتيجة الفترات كالآتي:-

تقدم الجزيرة في الفترة الاولي بنتيجة ٨/١٧، ثم استطاع الاتحاد العودة للمباراة في الفترة الثانية والتقدم ٢٤/٣١، وواصل التقدم في الفترة الثالثة بنتيجة ٣٦/٤٥، ونهاية القاء بصعود زعيم الثغر للمربع الذهبي بنتيجة 63 - 42 .


يذكر ان فريق المرتبط خسر من مرتبط الجزيرة بنتيجة 55-57.


وخسر الاتحاد في لقاء الذهاب بنتيجة 59- 69 وفاز فريق المرتبط في لقاء الذهاب ٤٩/٦٩ وخسر المرتبط في لقاء العودة بنتيجة 55-57.


ويواجه نادي الاتحاد نادي سموحة في نصف نهائي دوري المرتبط يوم الاربعاء ٢٣ ديسمبر لقاء الذهاب  ديسمبر لقاء العودة وتحدد الملاعب فيما بعد.
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