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رياضة

هل يلحقهم محمد صلاح؟.. رحيل نجوم ليفربول إلى برشلونة وريال مدريد بين الفشل وكتابة التاريخ

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:32 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
أثار النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الجدل خلال الأيام الماضية بشأن مستقبله مع الريدز.

وقال محمد صلاح، في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية، ردًا على سؤال بشأن "الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد؟"، "لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، لكن مستقبلي في يد ليفربول، أرغب في حصد الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتحطيم جميع الأرقام القياسية في ليفربول".

وأبدى الملك المصري، إحباطه من مدربه الألماني يورجن كلوب، بسبب عدم منحه شارة القيادة أمام ميدتيلاند الدنماركي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

كما أشار موقع "defensa central" الإسباني، إلى أن إدارة ريال مدريد بدأت المفاوضات مع ممثلي محمد صلاح، لضم النجم المصري إلى قلعة الملكي.

وأضاف الموقع أن رغبة محمد صلاح هي الانتقال إلى ريال مدريد حال رحيله عن ليفربول.

في حين ذكرت صحيفة "ذا صن" اليوم، الثلاثاء، أن يورجن كلوب متمسك بخدمات محمد صلاح، ولا توجد نية لبيعه.

ويعرض "صدى البلد" أرقام اللاعبين الذين غادروا ليفربول في السنوات الأخيرة، من أجل الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد:

1-  فيليبي كوتينيو
غادر كوتينيو ليفربول في شتاء موسم 2017، للانضمام إلى برشلونة، في صفقة بلغت قيمتها 160 مليون يوور، وهي الأغلى في تاريخ برشلونة.

فيليبي كوتينيو أيضا كان أفضل لاعبي العالم خلال تواجده مع ليفربول الإنجليزي، إلا أنه تحول إلى لاعب أقل من العادي بمجرد وصوله برشلونة.

وتعاقد برشلونة مع كوتينيو في شتاء 2017 قادما من ليفربول، مقابل 142 مليون جنيه إسترليني، ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ البلوجرانا.

مستوى كوتينيو مع برشلونة كان كارثيا خلال أول  6 أشهر مع برشلونة مقارنة بقيمة صفقته، حيث شارك في 22 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

في الموسم التالي شارك كوتينو مع برشلونة في 42 مباراة، سجل خلالها 11 هدفا فقط، لتتم إعارته موسم 2019 - 2020 إلي بايرن ميونخ.

وخاض كوتينيو 38 مباراة مع بايرن ميونخ سجل خلالها 11 هدفا أيضا، ليعود إلى برشلونة مجددا هذا الموسم.

أداء كوتينيو لم يتغير كثيرا مع برشلونة هذا الموسم، حيث سجل هدفين في 10 مباريات خاضها هذا الموسم.

2- لويس سواريز
نجح لويس سواريز في كتابة التاريخ مع برشلونة، بعد انضمامه في صيف  2014 قادما من ليفربول.

شارك سواريز مع برشلونة في 230 مباراة، سجل خلالهما 198 هفا، وصنع 109 آخرين.

توج لويس سواريز بـ 13 بطولة مع برشلونة، قبل الانتقال إلى أتلتيكو مدريد الصيف الماضي، وهم الدوري الإسباني 4 مرات وكأس إسبانيا 4 مرات، والسوبر الإسباني مرتين، ودوري أبطال أوروبا مرة، والسوبر الأوروبي مرة، وكأس العالم للأندية مرة.

كما حصد سواريو العديد من الجوائز الفردية، أبرزها أفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2015، وأفضل لاعب أجبني بالدوري الإسباني 2015 - 2016.

3- ماسكيرانو
انضم ماسكيرانو إلى برشلونة في 2010 قادما من ليفربول، ونجح في أن يضع اسمه بين قائمة عظماء برشلونة.

لعب ماسكيرانو 8 مواسم بقميص برشلونة حصل خلالهما على 17 بطولة ما بين محلية وقارية، كما تواجد ضمن التشكيل المثالثي في نسخة دوري أبطال أوروبا 2014 - 2015.

4- تشابي ألونسو
يعد تشابي ألونسو هو أحد أفضل لاعبي الوسط في ريال مدريد خلال العقد الأخير.

انضم تشابي ألونسو إلى ريال مدريد موسم 2009، ونجح في أن يثيت نفسه بقوة مع الملكي، كما حصل 6 توج بـ 6 بطولات " الدوري الإسباني  - السوبر الإسباني - كأس إسبانيا - دوري أبطال أوروبا - السوبر الأوروبي  - كأس العالم للأندية".

5- مايكل أوين
انضم أوين إلى ريال مدريد موسم 2004 قادما من ليفربول، لكنه لم يشارك مع ريال مدريد سوى موسما واحدا، سجل خلاله 13 هدفا ليعود بعدها إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة نيوكاسل.

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