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أخبار العالم

بعد اجتماعه مع الرئيس عون.. الحريري يعلن نبأ سارا بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:21 م
ميشال عون وسعد الحريري
ميشال عون وسعد الحريري
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شيماء مصطفى
أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، نبأ سارًا بشأن تشكيل الحكومة، وذلك عقب لقاء جمعه بالرئيس ميشال عون.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، استقبل "عون"، اليوم الثلاثاء، في قصر بعبدا رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وجرى خلال اللقاء البحث في آخر مستجدات ملف تشكيل الحكومة العتيدة.

واستمر اللقاء استمر ساعة وربع الساعة، حيث أكد الحريري في تصريحات صحفية، أن اللقاء مع الرئيس عون كان إيجابيا، وساد جو من الانفتاح.

وأضاف أنه تم الاتفاق على لقاء ثان غدا مع الرئيس عون من دون تحديد موعد انعقاده لدواع امنية، كما من المقرر أن يتم عقد لقاءات متتالية للخروج بصيغة تشكيل حكومية قبل عيد الميلاد.

وكانت الرئاسة اللبنانية اتهمت الحريريفي وقت سابق بـ"التفرد" بتسمية الوزراء وخصوصا المسيحيين، "دون الاتفاق" مع عون.

ورد الحريري على ذلك قائلا إنه تسلم من الرئيس ميشال عون لائحة بأسماء المرشحين للتوزير في الاجتماع الثاني بينهما، واختار منها "4 أسماء لشخصيات مسيحية، خلافا لما أورده بيان القصر عن تفرد الرئيس المكلف بتسمية الوزراء المسيحيين".

وأضاف بيان الحريري أنه تسلم أيضا في الاجتماع الأخير مع الرئيس عون، طرحا محددا لإعادة النظر في توزيع الحقائب والتواصل مع الكتل النيابية بما يفضي الى تمثيلها في التشكيلة الحكومية وتوفير الثلث الضامن لأحد الجهات الحزبية.

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