ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روسيا تعلن عن اكتشاف 1424 طفرة جديدة لـ فيروس كورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:54 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء اكتشاف أكثر من 1400 طفرة لفيروس كورونا "كوفيد 19".

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت آنا بوبوفا، رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن "روس بوتريب نادزور" خلال اجتماع لرئاسة المجلس التنسيقي للحكومة لمكافحة "كوفيد 19 إنه تم العثور على 1424 طفرة لفيروس كورونا في روسيا.

وأضاف:"هذا أمر روتيني وشائع، لكن لا ترتبط أي من هذه الطفرات بتغيرات في خصائص الفيروس، بما في ذلك قابلية الانتقال (العدوى من شخص إلى آخر)".

وتابعت أن مركز فيكتور تلقى  أكثر من 5 آلاف عينة بيولوجية من جميع مناطق روسيا، وتم العثور على 1424 طفرة.

وواصلت:"من بين الطفرات التي تمت دراستها في روسيا، بمثل هذه المراقبة الدقيقة، لم نجد تلك الطفرات التي يتحدث عنها زملاؤنا في بريطانيا".

وأوضحت:"طفرة فيروس كورونا في تلك البلاد (بريطانيا) مرتبطة ببروتين سبايك، وهو بروتين في طفرات الفيروس، وهو المسؤول عن ارتباطه بخلايا كائن حي حساس".

وكانت بريطانيا أعلنت قبل أيام اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا "كوفيد 19"، أكثر قدرة على العدوى بنسبة 70% بالمقارنة بالسلالات التقليدية، ما دفع عددًا كبيرًا من البلدان إلى إغلاق حدودها في وجه بريطانيا.

وقالت تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن علماء قالوا إن الطفرة الجديدة موجودة بالفعل في الولايات المتحدة، وقد تكون نشأت هناك، ولكن اكتشفت في بريطانيا أولًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

روسيا تعلن اكتشاف طفرة جديدة من فيروس كورونا

اكتشاف طفرة جديدة لفيروس "كورونا" في سيبيريا

روسيا تسلم الصحة العالمية مستندات لقاح "إيبي فاك كورونا" المضاد للفيروس التاجي

إرتفاع كبير رغم بدء التطعيم.. روسيا تسجل 27927 إصابة كورونا فى 24 ساعة

أسرع انتشارًا.. ما قصة ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا ببريطانيا؟

العثور على نوع جديد من فيروس كورونا .. إليك التفاصيل

ترشيحاتنا

الوجبات والنوم في الميعاد.. زوجة «بيج رامي» تكشف كواليس استعداده للبطولات .. شاهد

رحيل محمد صلاح وميسي.. 4 مفاجآت مدوية في عالم كرة القدم خلال 2021

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن أجايي

بعد الظهور مع صاحبة السعادة.. محيي إسماعيل يتصدر تويتر.. ومغردون: عايش في كوكب تاني

رسالة طمأنة من الأرصاد الجوية بشأن طقس الغد.. فيديو

إيقاف سفر الفرق الرياضية.. اللجنة الثلاثية تصدر 9 قرارات في اتحاد الكرة

Advertisements

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذه الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

الإمارات تقرر تعليق منح التأشيرة لمواطني 8 دول عربية

وزير التعليم: لا داع لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء.. اطبعوها من موقع الوزارة

بعد وفاته بكورونا.. شاهد أهالي ورياضيون يودعون جثمان محمد فايز

خطوة جديدة تقرب سيرينو من الأهلي.. والإدارة ترفض رحيل الشحات مقابل لابا كودجو

غسالة الملابس.. حالة هلع تصيب عائلة بعد اكتشاف ثعبان في أغرب مكان |شاهد

ذا صن: كلوب يتمسك بـ محمد صلاح ولا نية لبيع اللاعب

رغم تفشي سلالة كورونا الجديدة.. الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع حظر السفر إلى بريطانيا

هى دي القرارات.. أحمد عيد عبد الملك يعلق على فتح باب القيد للفرق مرة أخرى

احكموا على أدائه.. مدرب في ليفربول يكشف حقيقة رحيل محمد صلاح عن الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وأسعار رينو كادجار موديل 2021

نشرة الصحة والمرأة .. تأثير سلالة كورونا الجديدة على الأطفال .. صور أنغام بعد تصدرها الترند

للرجال فقط.. هرمون يعزز من فقدان الوزن