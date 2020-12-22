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رياضة

شوط أول سلبي بين المقاولون العرب والنجم الساحلي في الكونفيدرالية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:56 م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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محمد رشاد
انتهى الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب والنجم الساحلي بالتعادل السلبي في إطار مباراة الذهاب لدور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية فى المباراة التى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وتأهل المقاولون إلى دور الـ 32 بعدما تخطى عقبة أرتا سولار الجيبوتي في تمهيدي البطولة بنتيجة 10-1 في مجموع المباراتين.

ويبدأ عماد النحاس المدير الفني للمقاولون بتشكيل مكون من "حسن شاهين، وأمير عابد، وفاروق نور الدين، وخالد الحسيني، وحسن الشامي، وإبراهيم صلاح، ومحمد مجلي، ويوسف الجوهري، وأحمد شكري، ومحمد عصام، ومحمد سالم".

أما النجم الساحلي فيبدأ بتشكيل مكون من: "أيمن المثلوثي، ووجدي كشريدة، وصدام بن عزيزة، وصلاح حربي، ومرتضى بن وناس، وسليم بوخنشوش، وأمين بن عمر، وميندوزا، وياسين شيخاوي، وسليماني كوليبالي، ورضوان زردوم".

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