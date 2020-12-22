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فن

يا رب نكون عند حسن ظنكم.. خالد النبوي ينشر صورة من كواليس تصوير فيلم أهل الكهف

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:16 م
خالد النبوي
خالد النبوي
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مصطفى كرم
شارك الفنان خالد النبوي جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من كواليس تصوير فيلم اهل الكهف.

وعلق خالد النبوي على الصورة قائلا: "أهل الكهف ٢٠٢١.. فيلم أكشن عن رائعة الكاتب الكبير توفيق الحكيم مع المؤلف الموهوب أيمن بهجت قمر والمخرج الكبير عمرو عرفة ، إنتاج وليد منصور إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم".
 
وإحتفل صناع فيلم "أهل الكهف" بإنتهاء تصوير مشاهد الديكور الرئيسي للعمل الذي يشهد معظم الأحداث المحركة له وذلك بمدينة الإنتاج الإعلامي.

"أهل الكهف" بطولة خالد النبوي ،غاده عادل ، خالد الصاوي ،محمود حميدة، محمد ممدوح  ،محمد فراج ،احمد عيد ،ريم مصطفي ،مصطفي فهمي ،بيومي فؤاد ،احمد فواد سليم ،صبري فوار ،هاجر احمد ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة وإنتاح وليد منصور الذي حصل علي أفضل منتج في ٢٠٢٠ بمهرجان دير جيست والفضائيات العربية. 

ويعد "أهل الكهف" التعاون الثاني أيمن بهجت قمر والمنتج  وليد منصور بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم البدله والذي تخطت إيراداته ٧٠ مليون جنيه.
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