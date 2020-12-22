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رياضة

رئيس الجودو: جميع اللاعبين فى البطولة الإفريقية يحققون ميداليات لأول مرة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:57 م
المهندس مطيع فخر
المهندس مطيع فخر الدين الزهوى
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يسري غازي
قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو ، أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة سوف يستقبل منتخب الجودو الذى يصل مطار القاهرة فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء، الفائز بالبطولة الإفريقية رقم 41 التى أقيمت بمدغشقر، وحقق فيها المنتخب إنجازا تاريخا بالحصول على تسع ميداليات بواقع خمس ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين ، ولأول مرة جميع اللاعبين الذين شاركوا فى البطولة ، وعددهم تسعة لاعبين يحققون تسع ميداليات متنوعة.

 أضاف مطيع أن الفوز باللقب الأفريقى حقق العديد من المكاسب للعبة ، منها تقدم اللاعبين فى التصنيف الدولى ، مما منح سبعة لاعبين الفرصة للمشاركة فى بطولة الماستر التى تعد أكبر بطولة جودو فى العالم والتى تقام بمدينة الدوحة القطرية خلال الفترة من 10 وحتى 13 يناير المقبل ، واللاعبون هم محمد عبد الموجود وأحمد على وزن66 كيلو جراما ، ومحمد محى وزن 73 كيلو جراما ، وأحمد فيليكس ومحمد محى الدين وزن 81 كيلو جراما ،وحاتم عبد الآخر وزن 90 كيلو جراما ،ورمصان درويش وزن 100 كيلو جرام ، مشيرا إلى أن من ضمن المكاسب التى تحققت أن اللاعب الذى يفوز ببطولة الماستر سوف يحصل على 1800 نقطة ، وهو ما يعادل الفوز بثلاث بطولات قارية ، فضلا عن قيام جامعة تينرى اليابانية بتدبير معسكر لمدة شهر للاعبين المؤهلين الأوليمبياد على نفقتها الخاصة ، ولا يتحمل الجانب المصرى سوى قيمة تذاكر الطيران فقط . 

أضاف مطيع أن من ضمن المكاسب أيضا ، أن المنتخب حقق تسع ميداليات متنوعة منها خمس ذهبيات ، وهذا لم يتحقق من قبل ، حيث كان أكبر إنجاز للجودو فى المعترك الأفريقى الحصول على ثلاث ذهبيات فى البطولة التى أقيمت بجنوب افريقيا فى عهد مجلس الإدارة السابق ، لافتا إلى أن لأول مرة يصل أربعة لاعبين من مصر للمباراة النهائية فى ميزانين مختلفين ، حيث تأهل للمباراة النهائية محمد عبد الموجود وزميله أحمد على وزن 66 كيلو جراما ، كما تأهل لذات المباراة محمد على وعبد الرحمن محمد وزن 81 كيلو جراما، مؤكدا أن حاتم عبد الآخر ومحمد محى اقتربا بشدة من التأهل للدورة الأوليمبية، بعد أن تأهل من قبل الثلاثى محمد عبد الموجود ومحمد على ورمضان درويش للدورة الأوليمبية الصيف المقبل ، أشار رئيس اتحاد الجودو بأنه يتقدم بخالص الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعمه المالى والمعنوى المستمر للاتحاد ، وكل الشكر للمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية على دعمه الفنى والمعنوى للاعبين ومجلس الإدارة ، كما يشكر جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على تفانيهم واخلاصهم فى العمل ، وهم هشام مصباح ، والعميد عمرو مكرم ، وفوزى الهلباوي ، والعقيد أحمد صابر ، وهاشم محمد هاشم ، والمستشار إسماعيل حفيظ ، ومحمد مرزوق.
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