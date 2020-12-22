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سيارات

تعرف على مواصفات وأسعار رينو كادجار موديل 2021

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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صبري طلبه
يتألق الصانع الفرنسي رينو داخل السوق المصري بالعديد من الإصدارات المختلفة بين فئة السيدان والهاتشباك الشبابية، وايضا فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام الـSUV ومن بينهم، الايقونة رينو كادجار بإطلالة 2021 .

و تستمد رينو كادجار موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1200 سي سي تيربو، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 130 حصان، وعزم دوران 205 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات.

تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، بينما يمكنها التسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال فترة زمنية قدرها 10.1 ثانية، ويبلغ استهلاكها من الوقود بنسبة 5.7 لتر عندما تسير لمسافة 100 كم. 

تأتي رينو كادجار موديل 2021 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة والتي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، و توزيع اليكتروني للفرامل EBD، و التوازن الإلكتروني ESP.

حصلت السيارة على جنوط رياضية بلغ قياسها 17 بوصة، و مصابيح تعمل بتقنية LED، ومرايات جانبية كهربائية، و سبويلر خلفي مميز، بالإضافة إلى مثبت سرعة، ونظام الاستشعار الذكي لسهولة اصطفاف السيارة.

و يبلغ السعر الرسمي للسيارة رينو كادجار موديل 2021 :

- الفئة الأولى أوتوماتيك موديل VISION 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 379 ألف جنيه.
- الفئة الثانية أوتوماتيك موديل DYNAMIC 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 409 ألف جنيه.
- الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل SIGNATURE 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 434 ألف جنيه.
تعرف على مواصفات وأسعار رينو كادجار موديل 2021
تعرف على مواصفات وأسعار رينو كادجار موديل 2021
تعرف على مواصفات وأسعار رينو كادجار موديل 2021
تعرف على مواصفات وأسعار رينو كادجار موديل 2021
تعرف على مواصفات وأسعار رينو كادجار موديل 2021
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