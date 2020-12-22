خاص.. خلال رحلته لآخر محافظة مصرية.. الرحالة محمد المصري: السياحة الريفية هدفي وسأسافر للسعودية بالدراجة.. صور

ساعات قليلة تفصل بين انتهاء رحلة الرحالة المصري محمد أبو عجيزة الشهير باسم محمد المصري، لآخر محافظة مصرية، ليصبح بذلك أول رحالة مصري ينجح في أن يجوب محافظات مصر بأكملها باستخدام الدراجة فقط على مدار رحلته في أنحاء جمهورية مصر العربية التي امتدت قبل 6 سنوات.





المحافظة المصرية الأخيرة

تواصل «صدى البلد» مع الرحالة المصري خلال رحلته الحالية التي بدأت من مسقط رأسه في طنطا إلى شرم الشيخ باستخدام الدراجة فقط، ويقول أن الرحلة استغرقت منه 11 يوما بالراحات والتخييم، و7 أيام كاملة باستخدام العجلة، وكان قد خيم حاليا على اللسان في اللاجونة في دهب، وشاركه هذه الرحلة أحد متابعيه ويدعى د. هاني، ويقول: "من متابعيني وقالي عاوز أشارك معاك وأجرب سفر مسافات طويلة".





يتخذ محمد احتياطاته اللازمة قبل الشروع في بدء أي رحلة ومنها التأكد من حالة الطقس لأيام رحلته، وحساب الفترة التي سيمكثها في الطريق، وفضلا عن تجهيز الأوراق الأمنية اللازمة للمرور بسلام من الكمائن الأمنية، ويقول: "خلال رحلتي لـ 27 محافظة هي المرة الأولى التي أتعرض فيها لهذا الكم الهائل من الكمائن الامنية ولكن في الوقت نفسه أعتبرها أمرا هاما ودليلا على الأمان الذي يعيشه أي مسافر لمدينة سياحية مثل شرم الشيخ".





حصل محمد قبل رحلته الأخيرة على تصريح من الاتحاد المصري للدراجات، وتصريح من حرس الحدود لأن المكان مرتبط بحدود لدول، وتصريح صيد لأنها أماكن ساحلية، وبهذا يكون قد اتخذ احتياطاته من أي أمر قد يواجهه خلال رحلته الطويلة التي يواجه فيها ما لا قد يعيشه أي مسافر آخر باستخدام الوسائل التقليدية للسفر بين المحافظات كالطيران أو السيارات.





السر في الرحلة

يصف محمد جمال الرحلة ويقول: "أمر بين سلسلة الجبال وكأني جزء منها، أرى وأعيش تجربة قد لا يعيشها المرء في حياته في أحضان الطبيعة والاستمتاع بكل لحظة في الطريق"، واجه ردود فعل متباينة على رحلته بين الدعم لاستكمال الطريق والاستهزاء من هذا المشوار الطويل المرهق، ويقول: "بالعكس أنا مستمتع وجمال الرحلة مش في ركوب العربية".





نشر محمد مقطع فيديو لايف خلال اليوم الثالث بعد مرور النفق، بعنوان: "رسالة إلى العالم.. طرق مصر تتمتع بالأمن والأمان عبر الطرق الصحراوية والزراعي"، وجاءت رسالته باللغتين العربية والإنجليزية، من منطلق تجربته والمرور في كل الطرق نهارا وليلا، ويقول: "رسالتي لدعم وتنشيط السياحة للمتابعين من 31 دولة".





السياحة الريفية

استطاع محمد من خلال رحلاته المميزة لفت الانتباه إلى مناطق منسية في مصر مثل الشخلوبة في كفر الشيخ بعد زيارته لها قبل عامين، ويقول أن وجهته القادمة ستكون زيارة قرى في مصر لتنشيط السياحة الريفية، مع التخطيط لأول رحلة إلى خارج مصر، مصرحا لـ «صدى البلد» أنها ستكون من مصر إلى السعودية.





استطاع الرحالة صاحب الـ 27 عاما، النجاح في ممارسة هوايته المفضلة وهي السفر والترحال، وبين وظيفته البعيدة عن السفر وهي نجار أثاث، وكذلك مراعاة حياته الأسرية مع زوجته وابنيه سلمان (7 سنوات) وعبيدة (3 سنوات ونصف)، ويقول: "سلمان بيحب الدراجات.. والطبيعي إن كل واحد يكون عنده هواية ومهنة وغير الطبيعي إن حد يقدر يعملهم الاتنين وأنا نجحت في تحقيق ده"، مرجعا السبب إلى التقسيم الجيد للوقت بين المنزل والعمل وممارسة هوايته.





واجه محمد اعتراض أسرته على ممارسة هوايته لأول مرة في عام 2014، بحجة " ما الاستفادة من ذلك"، كذلك سخرية ابناء قريته منه، ولكن بعد الشهرة والنجاح الذي حققه استطاع إقناعهم بوجهة نظره نظرا لتمسكه بأي قرار يتخذه حتى إثبات نجاحه من عدمه، واتضح نجاحه أيضا بمشاركته في مبادرة دراجة لكل مواطن وكانت تجربته ممشروع لطلاب الجامعات في مشاريعهم، ويقول: "حسيت إن في قصة نجح لأزم أكون فخور بيها والدولة معترفة بيها كمان".