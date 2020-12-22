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رياضة

شوبير ينعى نجم المحلة السابق الكابتن محمد فايز

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:42 م
شوبير
شوبير
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مصطفى كرم
نعى الكابتن احمد شوبير حارس مرمي النادي الاهلي السابق، وفاة الكابتن محمد فايز نجم غزل المحلة ومدرب فريق دمنهور. 

وكتب احمد شوبير عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏أتقدم بخالص العزاء في وفاة الكابتن محمد فايز نجم المحلة السابق ومدرب دمنهور الحالي، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان "

توفى الكابتن محمد فايز لاعب ومدرب غزل المحلة السابق والمدير الفني لدمنهور اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل أحد المستشفيات الخاصة بالمحلة، ويجرى تغسيله طبقا للإجراءات الاحترازية. 


كان الفقيد الراحل قد ظهرت عليه مؤخرًا أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد متمثلة فى ارتفاع في دراجات الحرارة وضيق فى التنفس وعطس وسعال وأجريت له الفحوصات الطبية وأخذت منة عينة وجاءت النتيجة إيجابية وتأكدت الإصابة بفيروس كورونا وجرى عزله داخل أحد المستشفيات الخاصة بالمحلة وتدهورت حالته الصحية وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي إلى أن وافته المنية صباح اليوم.
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