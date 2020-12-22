شوبير ينعى نجم المحلة السابق الكابتن محمد فايز

نعى الكابتن احمد شوبير حارس مرمي النادي الاهلي السابق، وفاة الكابتن محمد فايز نجم غزل المحلة ومدرب فريق دمنهور.





وكتب احمد شوبير عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏أتقدم بخالص العزاء في وفاة الكابتن محمد فايز نجم المحلة السابق ومدرب دمنهور الحالي، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان "





توفى الكابتن محمد فايز لاعب ومدرب غزل المحلة السابق والمدير الفني لدمنهور اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل أحد المستشفيات الخاصة بالمحلة، ويجرى تغسيله طبقا للإجراءات الاحترازية.







