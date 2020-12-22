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رياضة

اللجنة الثلاثية تجتمع مع البدري بعد عودته من الخارج

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:52 م
صدى البلد
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يسري غازي
أكد الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم انه ستجمعه جلسة مع اللجنة الثلاثية الجديدة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد عقب عودته من الخارج لزيارة أسرته وذلك لمناقشة احتياجات المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة. 

ويستعد منتخبنا لخوض منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية خلال اجندة شهر مارس المقبل بمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر 

وأضاف  المدير الفني أنه  تحدث اليوم مع المهندس أحمد مجاهد تليفونيا للتنسيق فيما هو قادم بما يصب في مصلحة المنتخب الوطني .. مبديًا ارتياحه الكبير لحرص رئيس اللجنة الثلاثية علي دعم المنتخب الوطني وتذليل أي عقبات تجاه عمل الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.
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