بدون مضادات حيوية ..علاجات سريعة للسعال

يعد السعال والتهاب الحلق من الأعراض الشائعة عند الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، ويمكن أن تحدث مشاكل في الجهاز التنفسي، مثل الحلق أو الخنق بسبب عوامل خارجية.
يمكن أن يستمر السعال لأسابيع والذي يكون دمويا أو يتسبب في تغيير لون البلغم ، أو يكون مصاحبا بالحمى أو الدوخة أو التعب قد يكون علامة على أنك بحاجة إلى زيارة الطبيب.
وفقا لموقع بولد سكاى الهندى هناك طريقة أخرى لتمييز أعراضك عن أعراض عدوى الفيروس التي تنتشر حاليًا في جميع أنحاء العالم وهي تتبع الأعراض، وعليك أن تحترس من الأعراض التي قد تشعر بها في الأيام الأولى.
أسباب أخرى للسعال
" أكد أن السعال من أبرز علامات الإصابة بفيروس كورونا التى تكون بعيدة المختلفة عن فيروس كورونا، ومنها:
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من اكثر اسباب السعال انتشارا التهابات الأنف والحلق وفى معظم الحالات تكون بسبب المعاناة من الحمى والتهاب الحلق وسيلان الأنف والسبب فيها الإصابة بفيروسات مثل فيروسات نزلات البرد والتهابات الحنجرة الفيروسية والإنفلونزا.علاجات منزلية سريعة
1. بذور العنب:
غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على تنظيف الرئتين وطرد المخاط. كوب من عصير العنب مع العسل علاج ممتاز لتهدئة السعال.
. 2. الزنجبيل :
يمكن خلط 1 ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور الطازج مع العسل واستهلاكها 3 مرات في اليوم.
3. القرفة:
من المعروف أن رشة من مسحوق القرفة ممزوجة بملعقة من العسل في ماء دافئ تبقي أعراض السعال والبرد بعيدًا.
4. شاي الكركم والفلفل الأسود:
.يعد شرب كوب من الشاي الدافئ مع قليل من الكركم والفلفل الأسود علاجًا مثاليًا للسعال.
5. شاي الزنجبيل والعسل بالزنجبيل:
يساعد على طرد المخاط وتهدئة الحلق المتهيج.وسيجعل شفائك من السعال أسهل بكثير.