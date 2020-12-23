بدون مضادات حيوية ..علاجات سريعة للسعال

أسباب أخرى للسعال

" أكد أن السعال من أبرز علامات الإصابة بفيروس كورونا التى تكون بعيدة المختلفة عن فيروس كورونا، ومنها:

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من اكثر اسباب السعال انتشارا التهابات الأنف والحلق وفى معظم الحالات تكون بسبب المعاناة من الحمى والتهاب الحلق وسيلان الأنف والسبب فيها الإصابة بفيروسات مثل فيروسات نزلات البرد والتهابات الحنجرة الفيروسية والإنفلونزا.

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