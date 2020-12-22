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علاء السقطي: إثيوبيا غير قادرة على حماية الاستثمارات بإقليم التيجراي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف المهندس علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس المنطقة الصناعية المصرية الإثيوبية، عن تعرض المستثمرين المصريين في منطقة مكالي بإقليم التيجراي شمال إثيوبيا لخسائر فادحة، بعد اندلاع الحرب الأهلية في المنطقة.

وقال "السقطي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، إن هناك توجه من مصر والقيادة السياسية بتنمية القارة الإفريقية، وهناك مجموعة مستثمرين توجهوا لإثيوبيا، وأقاموا منطقة صناعية بعاصمة إقليم التيجراي، وبدوا في العمل هناك منذ عام 2011-2012، وكانوا رجال التيجراي يحكموا إثيوبيا خلال تلك الفترة. 

وأضاف نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس المنطقة الصناعية المصرية الإثيوبية، أن أثيوبيا أعلنت أمام العالم أجمع أنها واحت الاستثمار وأنها دولة جاذبة استثمارية، ولكن الواقع غير ذلك، حيث أن هناك مستثمرين في إثيوبيا أقاموا استثمارات بناءً على طلب إثيوبيا نفسها، وهى  الآن غير قادرة على حمايتها.

وتابع أن هناك محاولات للتلطيف والتأكيد أن الأمور ستصبح أفضل من قبل الجانب الإثيوبي، منوهًا بأن هناك شيء يسمى تأمين على الحرب غير موجودة بإثيوبيا، كما أن الحرب الموجودة بإقليم التيجري الإثيوبي داخلية، موضحًا أن هناك مصنع محولات ومصنع أثاث مكتبي وهناك التزامات بتوريدات لدول إفريقية وعربية، وهناك شروط جزاء تم تطبيقها عليهم لعدم التوريد.

وأوضح، أنه كان هناك نحو 17 مصري بين عمال ومهندسين يعملون بمصابهم بإثيوبيا، وعادوا إلى مصر نتيجة حالة عدم الاستقرار.

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