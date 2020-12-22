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تعليم

جامعة المنيا تعلن أسماء أمناء 140 لجنة انتخابية بكلياتها العشرين

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:58 م
العملية الانتخابية
العملية الانتخابية لاتحاد طلاب جامعة المنيا
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ايمن رياض
أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على سير العملية الانتخابية لاتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي 2020/2021، عن أسماء تشكيل أعضاء لجان الأنشطة الطلابية السبعة على مستوى كليات الجامعة العشرين، من الأمناء والأمناء المساعدين للجان الأنشطة: "الثقافية، والعلمية ، والفنية، والرياضية، والاجتماعية، والأسر والجوالة والخدمة العامة، بإجمالي 278 طالبا وطالبة تم انتخابهم بـ140 لجنة انتخابية على مستوى كليات الجامعة، حسمت 134 لجنة منهم نتيجة الانتخابات عن طريق الفوز بالتزكية، و6 لجان أجريت بها الانتخابات أربعة منها بكلية السياحة والفنادق ولجنتان بالآداب، لتسفر النتيجة عن تصدر الطلاب وفوزهم بـ 194 عضوية بلجان الاتحادات الطلابية بالكليات بنسبة 69% من إجمالي الفائزين، وفوز 84 طالبة بنسبة 31%؛ ليكونوا الممثل الشرعي الذي يعبر عن آراء الطلاب وطموحاتهم وتمثيلهم أمام الجهات المعنية، لمراعاة مصالحهم، وبما يكفل لهم ممارسة كافة الأنشطة الطلابية في إطار التقاليد والقيم الجامعية الأصيلة.

وأكد رئيس الجامعة على حرص الجامعة على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية، وترسيخ الوعي الوطني وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية لدى الطلاب، وتقوم بأداء واجبها نحو تحفيز الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية واقتراح خططها وتنظيمها، لدعم شخصية الطلاب وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب والعملية التعليمية بالجامعة.

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ومن جانبه أوضح الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه سيجرى غدا 23 من ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.الندوة السادسة لمبادرة "وعي" بجامعة المنيا تُناقش أركان "الهُوية الثقافية المصرية كقوة ناعمة إقليمية".

وفي سياق متصل اختتمت جامعة المنيا ندوتها السادسة بعنوان "الهُوية الثقافية المصرية كقوة ناعمة إقليمية"، ضمن سلسة ندواتها التي تعقدها لطلابها بمبادرة "وعي" خلال شهر ديسمبر، والتي أُطلقتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بهدف توعية طلاب الجامعة، وتعزيز روح الولاء والانتماء، وتعظيم قيم المواطنة وقبول الأخر، إلى جانب التأكيد على دور الشباب في استكمال عملية البناء والتنمية، وتنمية قدراتهم كقادة، وإعداد كوادر قادرة على تحمل المسئولية وخدمة الوطن.


وأكد الدكتور "عصام فرحات" خلال كلمته بالندوة أن مصر بشخصيتها وموقعها المتفرد جعلها علامة بارزة عبر التاريخ، قائلًا"لا يوجد منهج في العالم لم يُذكر فيه ولم يُدرس خلاله الحضارة المصرية، ولذلك يجب علينا نشر الوعي والتثقيف بحضارتنا وخيرات بلادنا، مع ضرورة اهتمام الشباب بالإطلاع والقراءة ومعرفة تاريخ بلادهم؛ لاكتساب المعرفة وتعميق الفهم والدراية الكاملة عن الوطن"، موضحًا بأن قوة مصر الدولية تكاد لا تنافسها أحد، ويكفينا فخر أننا لدينا تاريخ وعلم باسم مصر وهو "علم المصريات".
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