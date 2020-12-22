صندوق تطوير العشوائيات يكشف عن مفاجأة في 2021.. فيديو

قال المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات ، إن المجهود المبذول في القاهرة التاريخية هو مجهود كبير لافتا الي أن الاستشاريين والمتخصصين الذين يقومون علي تطوير القاهرة التاريخية يقومون بقراءة كتب التاريخ قبل العمل لمعرفة حقيقة تفاصيل كل مكان .





وأضاف خالد صديق خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، : إننا نقوم بجلب رسومات الفنانين لمعرفة حقيقة الشوارع والمباني والحارات في الماضي لاننا نحاول الحفاظ علي النسيج العمراني والنسيج المجتمعي والمهن والحرف .





واوضح خالد صديق ، اننا نحاول خلق مزار سياحي جديد بناء علي تطوير القاهرة الحضارية مؤكدا أن جميع المقومات متواجدة لدينا وتحتاج للحفاظ عليها من قبل المواطنين . المواطنين



