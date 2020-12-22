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صندوق تطوير العشوائيات يكشف عن مفاجأة في 2021.. فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:07 م
تطوير العشوائيات
تطوير العشوائيات
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إبراهيم القادري
قال المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات ، إن المجهود المبذول في القاهرة التاريخية هو مجهود كبير لافتا الي أن الاستشاريين والمتخصصين الذين يقومون علي تطوير القاهرة التاريخية يقومون بقراءة كتب التاريخ قبل العمل لمعرفة حقيقة تفاصيل كل مكان .

وأضاف خالد صديق خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، : إننا نقوم بجلب رسومات الفنانين لمعرفة حقيقة الشوارع والمباني والحارات في الماضي لاننا نحاول الحفاظ علي النسيج العمراني والنسيج المجتمعي والمهن والحرف .

واوضح خالد صديق ، اننا نحاول خلق مزار سياحي جديد بناء علي تطوير القاهرة الحضارية مؤكدا أن جميع المقومات متواجدة لدينا وتحتاج للحفاظ عليها من قبل المواطنين .

وتابع خالد صديق ، ان القضاء علي العشوائيات الغير آمنة سنكون انتهينا منها مع نهاية 2020 وسيتفاجأ الجميع بالعديد من المشروعات في عام 2021 منهم مثل ماسبيرو وحدائق اكتوبر والعبور الجديدة .
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