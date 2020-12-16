تطوير العشوائيات: عودة الأهالي لمثلث ماسبيرو نهاية 2021..فيديو

قال خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات: إن هناك أولوية كبيرة لمشروعات تطوير القاهرة التاريخية للحفاظ على التراث والتاريخ والآثار، لافتًا إلى أن المبانى ليست مجرد بناء قديم ولكن يتم دراسة التاريخ قبل تطوير الشارع والمبنى، لكى يتم الحفاظ على النسيج المجتمعى والعمرانى.





وأضاف خالد صديق ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن المناطق العشوائية شوهت مظهر القاهرة، مشيرًا إلى أن هناك أثارا تاريخية تم تحطيمها من قبل المواطنين فى العديد من المناطق التاريخية، مؤكدًا أنه حدث جرائم وتشويه للمناطق التارخية ويتم العمل على تحويلها واعادتها مرة اخرى لشكلها وجارى دراسة فكرة ازالتها أو ترميمها.





وتابع أنه يتم توفير سكن بديل للاهالى فى المناطق العشوائية لتطويرها وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرًا إلى أن ميدان التحرير أصبح منطقة جاذبة للمواطنين ومظهرا حضاريا وأثريا يسر الناظرين.





وأوضح أن منطقة مثلث ماسبيرو تم تطويرها وبناء أكثر من 60% من العمارات بها وبنهاية 2021 سيتم عودة الاهالى للمنطقة مرة أخرى الذين يحصلون على قيمة ايجارية لحين الانتهاء من أعمال التطوير.



