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تعليم

جامعة حلوان تطلق قوافل طبية واجتماعية لخدمة المناطق المجاورة .. تفاصيل

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:35 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، قوافل طبية واجتماعية للمناطق العشوائية الأكثر احتياجا في حلوان . 

وشملت هذه القوافل مناطق " صلاح سالم وعرب غنيم وكفر العلو وعرب راشد"،وذلك  بالتعاون المشترك المتكامل مع مركز رصد ودراسة المشكلات، وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكلية التمريض، وكلية الخدمة الاجتماعية.

وقدمت القافلة الأولى خدماتها لأهالي الإسكان الشعبي بصلاح سالم بحلوان، و القافلة الثانية  لأهالي عرب راشد و كفر العلو وتمت القوافل بتنظيم العمل بين الكشوف الطبية و صرف الأدوية مجانا  للمواطنين في العديد من التخصصات مثل العيون، والباطنة، والرمد، والعظام،  والأنف والاذن والحنجرة، وأمراض النساء، والأطفال، وتم تحويل عدد 22 حالة لمستشفى الجامعة والإدارة الطبية بالجامعة بإجمالي عدد 680 حالة.

وتم تنفيذ القوافل تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
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