جمال شيحة: لا توجد أعراض جديدة لـ تحور فيروس كورونا

قال الدكتور جمال شيحة، أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المنتشرة في بريطانيا أكثر قدرة على الانتشار، موضحا أن قدرة التطعيمات على تغطية هذا التحور أكيدة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أنه لا توجد أعراض جديدة لتحور فيروس كورونا الذي ظهر في بريطانيا، مشيرًا إلى أن كافة التطعيمات التي صرح بها آمنة تمامًا.





وأشار "شيحة"، أنه لا توجد أعراض خطيرة من تطعيمات ولقاحات كورونا، منوهًا بأن دولا عظمى تقوم بتطعيم شعوبها ضد كورونا وكبار مسئوليها يحصلون على اللقاح.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 345 متعافىً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 107162 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



