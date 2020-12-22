ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جمال شيحة: لا توجد أعراض جديدة لـ تحور فيروس كورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:32 م
كورونا
كورونا
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور جمال شيحة، أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المنتشرة في بريطانيا أكثر قدرة على الانتشار، موضحا أن قدرة التطعيمات على تغطية هذا التحور أكيدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أنه لا توجد أعراض جديدة لتحور فيروس كورونا الذي ظهر في بريطانيا، مشيرًا إلى أن كافة التطعيمات التي صرح بها آمنة تمامًا.

وأشار "شيحة"، أنه لا توجد أعراض خطيرة من تطعيمات ولقاحات كورونا، منوهًا بأن دولا عظمى تقوم بتطعيم شعوبها ضد كورونا وكبار مسئوليها يحصلون على اللقاح.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 345 متعافىً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 107162 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 126273 حالة من ضمنهم 107162 حالة تم شفاؤها، و 7130 حالة وفاة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحة توضح أعراض الإصابة بالأنفلونزا

الصحة: تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 11 حالة

التدخين سبب رئيسي.. الصحة تعلن معلومات مهمة عن مرض الالتهاب الرئوي

الصحة تعلن إرشادات لأصحاب المحال التجارية لمواجهة كورونا

أحمد موسى: عائلات وأسر مصرية كاملة مصابة بفيروس كورونا.. فيديو

الصحة تصدر تعليمات لأولياء الأمور قبل الذهاب إلى المدرسة يوميا

ترشيحاتنا

تعرض للظلم.. عمر ربيع ياسين يتحدث عن حالة والده الصحية وسبب استقالته من تدريب منتخب الشباب.. فيديو

مدرب سونيديب لـ صدى البلد: أشجع الزمالك.. وسنفوز على الأهلي

الخطيب يتسلم جائزة الأهلي نادي القرن الأفريقي والأكثر تتويجا في الشرق الأوسط من جلوب سوكر

مصر في ذروة موجة كورونا الثانية.. لميس الحديدي توجه تحذيرا للمواطنين

حال مد وقف طيران الكويت.. وزيرة الهجرة: نطرح على العالقين العودة إلى مصر

أحمد موسى يحذر المصريين: وضع كورونا في منتهى الخطورة

Advertisements

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذها الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

الأوقاف تعلق على إمكانية غلق المساجد بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

العليا للفيروسات توضح حقيقة وصول سلالة كورونا الجديدة لمصر.. فيديو

مخالفات مالية وإدارية.. العدل تحيل 9 مسئولين بشركة مياه الشرب بالدقهلية للمحاكمة

هيئة الأرصاد توضح تفاصيل الأحوال الجوية خلال أعياد الكريسماس ..فيديو

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

وزير التعليم: لا داعى لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء .. اطبعوها من موقع الوزارة

بعد الإساءة لجامعة الدولة العربية.. أحمد موسى يلقن أبو تريكة درسا قاسيا على الهواء

السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية

إصابة طارق حامد ومحمود علاء بـ فيروس كورونا

أحمد موسى يحذر أبو تريكة: خليك في الرياضة وملكش دعوة بالسياسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور فيراري بوروسانجوي SUV 2022 أثناء اختبارها بإيطاليا

وصفة ورق الغار للتخسيس في أسرع وقت

تعرف على مواصفات وأسعار رينو كادجار موديل 2021