ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

متأثرا بفيروس كورونا.. وفاة القس روفائيل ميخائيل راعى كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعصرة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:47 م
القس روفائيل ميخائيل
القس روفائيل ميخائيل
Advertisements
سامح سلام
قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القس روفائيل ميخائيل، ويلتمس عزاءً سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ورحل عن عالمنا اليوم الأب الفاضل القس روفائيل ميخائيل كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعصرة، التابعة لايبارشية حلوان والمعصرة، عن عمر تجاوز ستين عاما  قضى منها ما يقارب ٢٤ سنة في الخدمة الكهنوتية، إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

أقرأ أيضا .. 


ولد الأب الراحل في السابع من أكتوبر عام ١٩٦٠ ، وسيم قِسًّا بيد نيافة الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة في السابع من مارس  ١٩٩٧.

وأعلن دير القديس الأنبا بيشوي بوادى النطرون عدم استقبال الزائرين خلال الفترة المقبلة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. 
وذكر بيان صادر اليوم عن دير القديس الأنبا بيشوي، "نظرا لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة الجميع، يعتذر دير القديس الأنبا بيشوي بوادى النطرون عن عدم استقبال الزائرين".

وأضاف البيان أن القرار يتضمن أيضا عدم استقبال الأباء الكهنة وأسر الرهبان والسر الراغبة في معمودية أطفالها وذلك حتى إشعار آخر. 
وتابع قائلا، نثق في حسن تفهمكم للظروف الحالية ونصلى ليرفع الله عن بلادنا والعالم أجمع هذا الوباء وينعم على جميع المرضى بالعافية والشفاء. 

وعلم موقع "صدى البلد" الإخباري أن هناك اتجاها قويًا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإلغاء الاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد، والمقرر له مساء السادس من يناير وإقامة القداس الإلهي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني واقتصار الصلوات على الآباء الأساقفة وعدد محدود من الشمامسة والرهبان.  

ومن المنتظر أن تعلن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قرارها بعدم وجود أي استقبالات رسمية بالمقر البابوي صباح يوم العيد، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة حفاظا على أبنائها من خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد بالتزامن مع إعلان عدد من الدول وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا.  

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يستقبل راعي الكنيسة الأرثوذكسية في أيرلندا

سيامة كاهن جديد للخدمة بإيبارشية الوادى الجديد والواحات

البابا تواضروس يستقبل رئيس دير الأنبا بولا بالمقر البابوي في العباسية

قبول راهب جديد بدير برية الأساس بنقادة وسيامة إثنين "قسيسية"

ترشيحاتنا

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذها الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية

جراحة ناجحة لـ ناصر ماهر.. تعرف على مدة غيابه عن الملاعب

أول تعليق من رامي رضوان بعد تعافيه من كورونا ..فيديو

أحمد موسى يحذر أبو تريكة: خليك في الرياضة وملكش دعوة بالسياسة

بعد سلالة كورونا الجديدة.. الأوقاف تحسم الجدل بشأن إغلاق المساجد

Advertisements

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذها الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

الأوقاف تعلق على إمكانية غلق المساجد بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا

العليا للفيروسات توضح حقيقة وصول سلالة كورونا الجديدة لمصر.. فيديو

مخالفات مالية وإدارية.. العدل تحيل 9 مسئولين بشركة مياه الشرب بالدقهلية للمحاكمة

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

500 وفاة بكورونا من الأطباء والتمريض.. نجوى الشافعي تكشف مفاجأة

هيئة الأرصاد توضح تفاصيل الأحوال الجوية خلال أعياد الكريسماس ..فيديو

وزير التعليم: لا داعى لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء .. اطبعوها من موقع الوزارة

بعد الإساءة لجامعة الدولة العربية.. أحمد موسى يلقن أبو تريكة درسا قاسيا على الهواء

السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية

إصابة طارق حامد ومحمود علاء بـ فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. روسيا تنتج من Niva Lada العريقة نماذج جديدة كليا

ظهور فيراري بوروسانجوي SUV 2022 أثناء اختبارها بإيطاليا

وصفة ورق الغار للتخسيس في أسرع وقت