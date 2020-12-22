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توك شو

حمو بيكا لـ هاني شاكر: أمي بتدعيلك لحد الفجر

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:17 م
هاني شاكر وحمو بيكا
هاني شاكر وحمو بيكا
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عبد الخالق صلاح
أعرب مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن سعادته الكبيرة، بعد قبول الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين اعتذاره والتنازل عن القضايا المرفوعة ضده.


وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد، خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار"، :"بحب هاني شاكر وبموت فيه هو وأعضاء المجلس كله، وإن شاء الله اللى جاي خير.. ووالدتي كانت سعيدة ومبسوطة، ونفسها توصل للفنان هاني شاكر، وتشكره بنفسها، وفضلت تدعي ليه لحد الفجر.. والحمدلله هم وانزاح".


وواصل قائلًا: "كنت عامل حساب الناس اللى شغالة معايا.. لو كنت اتحبست الناس دى كلها كانت هتروح ".


وأصدرت نقابة الموسيقيين، بيانًا صحفيًا، كشف فيه نقيب الموسيقيين عن قبول اعتذار حمو بيكا، وجاء البيان كالتالى، "فى ضوء الحكم الصادر من محكمة الدخيله بحبس حمو بيكا سنتين مع الشغل لتهديده لنقابة المهن الموسيقية باقتحامها وسب السادة أعضاء مجلس النقابة، وتجاوزه بالقول فى حق أمير الغناء الفنان هانى شاكر، وقد تقدم بيكا باعتذار مكتوب، وسجل فيديو ونشره على صفحته يعتذر لأعضاء مجلس إدارة النقابة والفنان هانى شاكر عن تجاوزه السابق، وقد قبل السيد النقيب والسادة أعضاء المجلس الاعتذار وكلف سيادته الأستاذ ياسر قنطوش المحامى بالتنازل عن الدعوى حفاظا على مستقبله ومستقبل أسرته".
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