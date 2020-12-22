حمو بيكا لـ هاني شاكر: أمي بتدعيلك لحد الفجر

أعرب مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن سعادته الكبيرة، بعد قبول الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين اعتذاره والتنازل عن القضايا المرفوعة ضده.









وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد، خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار"، :"بحب هاني شاكر وبموت فيه هو وأعضاء المجلس كله، وإن شاء الله اللى جاي خير.. ووالدتي كانت سعيدة ومبسوطة، ونفسها توصل للفنان هاني شاكر، وتشكره بنفسها، وفضلت تدعي ليه لحد الفجر.. والحمدلله هم وانزاح".









وواصل قائلًا: "كنت عامل حساب الناس اللى شغالة معايا.. لو كنت اتحبست الناس دى كلها كانت هتروح ".







