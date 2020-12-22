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محافظات

غلق 8 مقاهٍ لضبط 24 شيشة في مدينتي الرياض وكفر الشيخ.. صور

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:59 م
غلق مقاهي
غلق مقاهي
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محمود زيدان
شهدت مدينتا كفر الشيخ، والرياض بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، حملات مكبرة؛ استهدفت مصادرة الشيش بالمقاهي، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ.
 
قاد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بالتعاون مع شرطة المرافق، وقسم شرطة أول كفر الشيخ، ورضا رجب، نائب الإزالات، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتفتيش على المقاهي؛ للتعرف على تطبيقها للإجراءات الاحترازية.

أسفرت الحملة عن تحرير محضر لصاحب مقهى يستخدم الشيش بالمخالف للتعليمات وتم التحفظ على  8 شيش، وتم تشميع المقهى، وإغلاقه طبقًا لقرار محافظ كفر الشيخ.

كما ترأس المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، حملة لضبط المقاهي والكافتيريات المخالفة ، وتمكنت الحملة من ضبط 16 شيشة في 7 مقاهٍ، وتم غلق المقاهي لمدة أسبوع، وتشميعها بالشمع الأحمر.

غلق 8 مقاهٍ لضبط 24 شيشة في مدينتي الرياض وكفر الشيخ.. صور
غلق 8 مقاهٍ لضبط 24 شيشة في مدينتي الرياض وكفر الشيخ.. صور
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