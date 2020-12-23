هل يجوز قتل القطط المفسدة في البيت؟.. الإفتاء ترد.. فيديو

وُرد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "هل يجوز قتل القطط المُفسدة في البيت؟





وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل أنه لا يجوز قتل الحيوانات ، ويجب دفع الضرر والأذى بأي وسيلة أخرى لا تؤذيه.





حكم قتل الحيوان المريض

أوضح الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، حكم قتل الحيوان المريض غير مأكول اللحم لإراحته، أنه يجب على من لديه حيوان أن يرفق به، لأن الرفق بالحيوان من موجبات الجنة، حيث دخلت امرأة الجنة فى كلب.





وأضاف «جمعة» فى إجابته عن سؤال: «ما حكم الدين فى قتل الحيوانات التى لا يؤكل لحمها إذا مرضت أو عجزت وأصبحت غير نافعة؟، أنه يجوز قتل الحيوانات التى لا يؤكل لحمها إذا مرضت وعجزت، ولكن ذلك يكون بالقتل الرحيم بشروطه عن طريق الطبيب، وهذا يكون أفضل من عذابه وعدم الإنفاق عليه والذي يفعل ذلك هو الطبيب المختص "البيطري"، وليس أى أحد حتى لا يعذب الحيوان.





وتابع: إن علاج الحيوانات الميئوس من حياتها باهظ الثمن، وقد يتسبب ذلك في خراب مصاريف البيت، فعلى هذا يجوز قتل الحيوان الذي لا يؤكل لحمه قتلًا رحميًا عن طريق الطبيب المختص.





حيوانات يجوز قتلها وأضافت دار الإفتاء، في معرض إجابتها عن سؤال حول قتل الكلاب الضالة والعقورة التي تؤذي المواطنين، أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- نص على قتل الضار من الحيوانات فقال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» متفق عليه، وزاد أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري: "السبع العادي"، وزاد ابن خزيمة وابن المنذر من حديث أبي هريرة: "الذئب، والنمر"، وجعلهما بعض العلماء تفسيرًا للكلب العقور.



