ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جاهزون لكل الاحتمالات.. السودان يحذر إثيوبيا وسط مفاوضات لترسيم الحدود

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:02 ص
السودان: جاهزون لكل
السودان: جاهزون لكل الاحتمالات بشأن النزاع مع إثيوبيا
Advertisements
قسم الخارجي
أكد المتحدث باسم الحكومة السودانية ووزير الإعلام فيصل محمد صالح أن الجيش السوداني استعاد العديد من الأراضي على الحدود الإثيوبية.

وأضاف "صالح" في تصريحات لقناة "الشرق" السعودية، أن السودان جاهز لكل الاحتمالات بشأن الاشتباكات على الحدود مع إثيوبيا.

وأوضح الوزير السوداني أن المضي قدمًا في الحوار مع إثيوبيا مرتبط بترسيم الحدود بين البلدين.

وقال المتحدث باسم حكومة السودان إن بلاده تؤيد الحوار بشأن الاشتباكات الحدودية، وتابع "يمكننا التفاوض على إمكانية استغلال المزارعين الإثيوبيين للأراضي السودانية".

يأتي ذلك وسط محادثات بين السودان وإثيوبيا لنزع فتيل التوتر الحدودي القائم، الذي تصاعد؛ بعد كمين نصبه مسلحون تدعمهم أديس أبابا للقوات السودانية.

وأشارت الحكومة السودانية إلى أن اللجنة السياسية المشتركة بين السودان وإثيوبيا المنعقدة في الخرطوم، تناقش إعادة ترسيم الحدود بين البلدين وستحدد موعدًا لبدء هذه العملية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تحركات مقلقة.. الأمم المتحدة تهاجم إثيوبيا بسبب عمليات تهجير اللاجئين

السودان وإثيوبيا يتفقان على استئناف مفاوضات سد النهضة

بعد الإعلان عن التوصل لحل سلمي.. إثيوبيا: قلقون إزاء التطورات الأخيرة على الحدود مع السودان

محادثات بين إثيوبيا والسودان تبدأ بعد الاشتباك الحدودي.. وأديس أبابا تبدي مخاوفها

ترشيحاتنا

مخالفات مالية وإدارية.. العدل تحيل 9 مسئولين بشركة مياه الشرب بالدقهلية للمحاكمة

حال مد وقف طيران الكويت.. وزيرة الهجرة: نطرح على العالقين العودة إلى مصر

أدوية جديدة.. وزيرة الصحة تناقش مستجدات بروتوكولات علاج فيروس كورونا

بعد الإساءة لجامعة الدول العربية.. أحمد موسى يلقن أبو تريكة درسا قاسيا على الهواء

واشنطن تفرض عقوبات على أسماء الأسد وعائلتها

ده رائد فضاء مش حلاق.. تركي آل الشيخ يشارك متابعيه بصورة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة أمريكية خلال 2020.. الولايات المتحدة تسجل أعلى نسبة قتلى في تاريخها بسبب كورونا

الوحش الإيطالي الجديد.. باجاني هوايرا تريكولور.. صور

لامبورجيني تكشف النقاب عن النموذج الخارق SC20