جاهزون لكل الاحتمالات.. السودان يحذر إثيوبيا وسط مفاوضات لترسيم الحدود

أكد المتحدث باسم الحكومة السودانية ووزير الإعلام فيصل محمد صالح أن الجيش السوداني استعاد العديد من الأراضي على الحدود الإثيوبية.





وأضاف "صالح" في تصريحات لقناة "الشرق" السعودية، أن السودان جاهز لكل الاحتمالات بشأن الاشتباكات على الحدود مع إثيوبيا.





وأوضح الوزير السوداني أن المضي قدمًا في الحوار مع إثيوبيا مرتبط بترسيم الحدود بين البلدين.





وقال المتحدث باسم حكومة السودان إن بلاده تؤيد الحوار بشأن الاشتباكات الحدودية، وتابع "يمكننا التفاوض على إمكانية استغلال المزارعين الإثيوبيين للأراضي السودانية".





يأتي ذلك وسط محادثات بين السودان وإثيوبيا لنزع فتيل التوتر الحدودي القائم، الذي تصاعد؛ بعد كمين نصبه مسلحون تدعمهم أديس أبابا للقوات السودانية.



