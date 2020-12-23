بعد استقبال حديقة الحيوانات لـ 3 منها.. لميس الحديدي: بحب الزرافات.. فيديو

قالت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، إنها سعيدة بوصول ثلاث زرافات لمصر، موضحة " أنا بصراحة بحب الزرافات بقى فى 3 جداد على الزرافة اللى كانت عندنا، واسمها سونسن ".





وفى نفس السياق، قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إن أمس، كان يومًا تاريخيًا، بسبب استقبال ثلاث زرافات من جنوب أفريقيا عن طريق البدل، وهذا الحدث تاريخي بالنسبة لنا.





وأضاف محمد رجائي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن الزرافات من الحيوانات المهمة في حديقة الحيوان، فجميع الأطفال يسألون عليها دائمًا، مؤكدًا أننا نتبع أسلوب التبادل؛ لتعويض الحديقة بالحيوانات التي تعاني من النقص العددي.





وأوضح أن الحديقة اهتمت خلال الفترة الأخيرة بعملية تكاثر الحيوانات داخلها، بناء علي وسائل علمية ناجحة ، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالتغذية السليمة، مشيرًا إلي أن من ضمن عمليات التكاثر الناجحة التي تمت ، هو حيوان فرس النهر "سيد قشطة" وبعض أنواع الطيور النادرة.



