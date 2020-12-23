اشتري آيفون 7 بلس بـ 4000 جنيه فقط

لاشك أن هاتف

الذكي الأشهر فى العالم استطاع تحقيق سلسلة نجاحات متتالية منذ أول ظهور له فى عالم الهواتف الذكية، خاصةً مع التصميم الأنيق والأداء القوي، أضف إلى ذلك

إصداراته ذات الشاشة الكبيرة لتقديم أفضل تجربة مشاهدة، ولكن يعيبها فقط سعرها المرتفع، وبفضل هذا العرض تستطيع اقتناء

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