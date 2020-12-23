اشتري آيفون 7 بلس بـ 4000 جنيه فقط

لاشك أن هاتف آيفون الذكي الأشهر فى العالم استطاع تحقيق سلسلة نجاحات متتالية منذ أول ظهور له فى عالم الهواتف الذكية، خاصةً مع التصميم الأنيق والأداء القوي، أضف إلى ذلك إصداراته ذات الشاشة الكبيرة لتقديم أفضل تجربة مشاهدة، ولكن يعيبها فقط سعرها المرتفع، وبفضل هذا العرض تستطيع اقتناء نسخة من iPhone 7 plus بنصف السعر تقريبًا.
وفقاً لموقع "تك رادار" التقني، تستطيع اقتناء نسخة مجددة من هاتف iPhone 7 plus سعة 32 جيجابايت، باللون الذهبي مقابل 253 دولارًا، ما يعادل 4000 جنيه، عبر موقع إيباى الشهير.
يأتى iPhone 7 plus الذي تم إصداره فى عام 2016 بأداء جيد مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 2900 ميللى أمبير.
يقدم iPhone 7 plus كاميرا مزدوجة أساسية بدقة 12 و12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، ومتاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من أبل وهو IOS 14، ومقاوم للماء والأتربة.
يمكنك الحصول على نسختك من آيفون 7 بلس سعة 32 جيجابايت باللون الذهبي من خلال هذا الرابط.