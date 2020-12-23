الشعور بالتعب والذنب.. علامات الاكتئاب عند الرجال

يمكن أن يعاني كل من الرجال والنساء من الاكتئاب، ولكن قد تختلف العلامات والأعراض.









وعلى الرغم من أن الأعراض الأساسية للاكتئاب بالنسبة للكثيرين هي الشعور بالحزن، فقد يكون لدى الرجال ميل أعلى من النساء للشعور بالغضب وإظهار المشاعر العدوانية والانخراط في تعاطي المخدرات.









بسبب الأعراض المختلفة، ونظرًا لأن الرجال عادة ما يكونون أقل عرضة للتحدث عن الاكتئاب والبحث عن العلاج منه مقارنة بالنساء، فقد يعاني العديد من الرجال من اكتئاب غير مشخص.









الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يمكن أن لا يتم تشخيصه عند الرجال وهو أمر شائع عند الرجال، ووفقًا لجمعية علم النفس الأمريكية، فإن ما يقدر بنحو 9 في المائة من الرجال في الولايات المتحدة لديهم مشاعر الاكتئاب أو القلق كل يوم، و30.6 في المائة من الرجال يعانون من فترة من الاكتئاب خلال حياتهم.









الاكتئاب أكثر شيوعًا عند النساء، حيث يصيب 10.4 في المائة من النساء مقارنة بـ 5.5 في المائة من الرجال في الولايات المتحدة، ومع ذلك، فإن عدد الرجال الذين يموتون بالانتحار هو أربعة أضعاف عدد النساء.









قد يكون أحد أسباب ذلك هو أن الرجال أقل عرضة للتشخيص بالاكتئاب. الاكتئاب هو عامل خطر كبير للانتحار.









تواجه صعوبة في التركيز













لن يعاني كل شخص مصاب بالاكتئاب من كل هذه الأعراض.









من المرجح أن تؤثر بعض أعراض الاكتئاب على الرجال أكثر من النساء، وقد يكون ذلك بسبب عوامل وراثية أو هرمونية أو كيميائية حيوية أو اجتماعية. ننظر إلى الاكتئاب لدى الرجال بمزيد من التفصيل أدناه.









يمكن أن تظهر العلامات السلوكية للاكتئاب بشكل مختلف عند الرجال والنساء. على سبيل المثال، يؤثر تعاطي الكحول والمخدرات على الرجال المصابين بالاكتئاب في كثير من الأحيان أكثر من النساء، والرجال أكثر عرضة من النساء لإظهار نوبات الغضب وسلوك المخاطرة.









محاولة الانتحار









تقول إحدى النظريات إن هذه التغييرات السلوكية تحدث نتيجة لمحاولة الرجال إخفاء الاكتئاب والالتزام بما يسمى "المعايير الذكورية". قد تؤدي هذه المحاولة لإخفاء الاكتئاب إلى قيام الرجال بالهجوم أو الانخراط في سلوكيات مدمرة للذات.









قد يفقد الرجال المصابون بالاكتئاب أيضًا الاهتمام بهواياتهم وشغفهم أو يشعرون بدافع أقل للنجاح في العمل.









قد يؤثر الاكتئاب على الدافع الجنسي للرجل أيضًا. قد يكون لدى الرجال المصابين بالاكتئاب اهتمام أقل بممارسة الجنس وقد يواجهون مشاكل في الأداء الجنسي.









يمكن أن تشمل العلامات المبكرة للاكتئاب التهيج والإحباط.









قد يجد بعض الرجال أنه من الأسهل مناقشة الأعراض الجسدية بدلًا من التغيرات المزاجية. ومع ذلك، هناك ارتباط وثيق بين العقل والجسد. من الضروري مشاركة جميع الأعراض مع الطبيب، حتى لو بدت غير مهمة أو غير ذات صلة.









يؤثر الاكتئاب على الحالة العاطفية لكل من الرجال والنساء، مما يتسبب في تدني الحالة المزاجية.









قد تعبر النساء المصابات بالاكتئاب عن هذا على أنه حزن، لكن قد يكون بعض الرجال أقل راحة في التعبير عن هذه المشاعر ظاهريًا، وبالتالي، يمكن أن تصبح التغييرات في حالتهم العاطفية واضحة بطرق أخرى.









التهيج









قد تكون هذه الاختلافات بسبب التوقعات المجتمعية لكيفية تعبير الرجال والنساء عن المشاعر.











من المحتمل أن يكون الرجال أقل استعدادًا لإظهار بعض المشاعر، مثل الحزن، إذا شعروا أن الآخرين قد يحكمون عليهم أو ينتقدونهم بسبب ذلك.









تتشابه بعض أعراض الاكتئاب لدى الرجال والنساء. وتشمل هذه:الشعور بالحزن أو البكاء أو الوهن أو الذنب أو الفراغفقدان المتعة في الأنشطة الممتعةتغيرات في الشهية أو الوزنقلة النوم أو كثرة النومالشعور بالإثارة أو التعبقد يلاحظ الرجال المصابون بالاكتئاب التغيرات السلوكية التالية:شرب المزيد أو تعاطي المخدراتتجنب المواقف العائلية أو الاجتماعيةالعمل بقلق شديد دون أخذ فترات راحة مناسبةتجد صعوبة في مواكبة مسؤوليات العمل أو الأسرةأن تصبح أكثر تحكمًا أو تعسفًا في العلاقاتالانخراط في سلوك ينطوي على مخاطر ، مثل المقامرة أو الجنس غير الآمنيمكن أن تشمل العلامات المبكرة للاكتئاب لدى الرجال زيادة في:الغضبالإحباطعدوانمصدر المعلومات موقع mediacl news today.