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أخبار البلد

الوكالة الأوروبية تعتمد جهاز A320Neo التمثيلي الجديد التابع لأكاديمية مصر للطيران

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:33 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
قدم  الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، التهنئة للعاملين بأكاديمية مصر للطيران للتدريب على حصول أحدث جهاز للطيران التمثيلى، الذي انضم للأكاديمية من طراز الايرباص A320Neo، على اعتماد وكالة سلامة الطيران الأوروبية EASA مستوى التأهيل "D"، وهو مستوى أعلى من (FSTD)، ليدخل الخدمة ويصبح جاهزا لاستقبال تدريب أطقم الطيارين بشركات الطيران المختلفة التي تمتلك هذا الطراز.


وقام وفد رفيع المستوى بإجراء اختبارات على الجهاز وعلى جميع البرامج التدريبيبة التى يتلقاها المهندسون والطيارون وأطقم الضيافة الجوية بالمركز.


وأضاف زكريا أن اعتماد شهادة الأيازا يعد في إطار النجاحات والاعتمادات الدولية المتتالية التي حصل عليها المركز مؤخرا، كما يعد تأكيدًا على ريادة أكاديمية مصر للطيران للتدريب بين المراكز العالمية المتخصصة في مجالات التدريب المختلفة ومواكبته لأعلى المقاييس الدولية.


وأوضح أن وفد وكالة سلامة الطيران الأوروبية  EASA أشاد بالعملية التدريبية والمنظومة عالية الجودة التى يتبعها المركز، والتى تتطابق مع المعايير التى سنتها الوكالة فى هذا الشأن، وهو ما يؤكد المكانة الكبيرة والثقة الدولية التي يحظى بها مركز تدريب مصر للطيران كمركز إقليمي معتمد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
 

من جانبه، أوضح الطيار عبد الهادي الشقنقيري، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، أن هذه الشهادة تعد بمثابة عنصر جذب لعملاء المركز من داخل وخارج مصر من حيث ضمان الالتزام بمعايير الجودة، وأن هذه الاعتمادات الدولية تعد ضرورية عند إجراء أي اتفاقيات أو بروتوكولات تعاون مع الشركات والهيئات العالمية والتى تشترط الحصول على هذه الشهادات، حيث ترى مثل هذه الكيانات الكبرى أن نجاح صناعة الطيران يرتكز  في المقام الأول على التعاون مع أسماء كبيرة ولها ثقلها فى مجال النقل الجوى.
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