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ضحايا الجيش الأبيض .. مستشفى العزل بالنجيلة قدمت أول ضحايا فيروس كورونا بعد وفاة أمين المخازن ومسئول التمريض

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:54 ص
صدى البلد
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ايمن محمود
مستشفى العزل النجيلة قدمت أول ضحايا فيروس كورونا 
مسئول مخازن ومسئول التمريض او ضحايا الفيروس بمصر

مستشفى النجيلة  صرح طبي متميز فمنذ افتتاحها ودخولها الخدمة منذ عامين وهى تحقق نجاحات متتالية  بعد ان أصبحت من افضل المستشفيات بمصر في تقديم خدمات علاجية متميزة، هذه  النجاحات المتتالية التي حققتها مستشفى النجيلة ، برئاسة مدير المستشفى الدكتور محمد على، الذى تم  تكريمه وترقيته ليكون وكيل لمديرية الصحة بمطروح  والتي كان سببا في اختيارها أول مستشفى عزل في مصر والشرق الأوسط لعلاج حالات مرضى فيروس كورونا المستجد .


وبعد عملها  لمدة شهرين في مواجهة مرض مجهول في هذه الفترة شهد المستشفى اول وفاة لطاقمها الطبى فى 24 ابريل الماضى  ل "ناجي فرج صالح" والذي يعمل أمين مخازن في مستشفى النجيلة، وكان يبلغ من العمر 54 عاما،  ويعد أول شهيد من العاملين بمستشفى العزل بالنجيلة وابن قبيلة الجراري، وأحد أكبر قبائل محافظة مطروح الذي توفي متأثرا بإصابته  بفيروس كورونا.
 

وعرف ناجى  بطيب الخلق والالتزام الديني وبابتسامته التي كانت لا تفارقه وكان يلجأ إليه زملائه  لحل مشاكلهم ويرضي بحكمة الجميع، بعد تحويل مستشفى النجيلة إلى أول مستشفى لعزل مرضى فيروس كورونا، قرر أن يظل فيها بجانب زملائه ليساندهم ويقوم بدورة لخدمة وطنه.

ولقد كانت لوفاته  ردود فعل كبيرة  وحزينة سواء بين زملاءه في الحجر الصحي  او بين الأهالي الذين يقدرونه ويحبونه. 

وقال الدكتور  محمد علي وكيل مديرية الصحة بمطروح رحم الله زميلنا  واخينا ناجي الذي ما عرفنا  عنة الي طيب القلب وحبه لعملة لافتا إلى أنه لم يتأخر لحظة في أداء عمله". 

وأضاف أن العلاقة  لم تكن علاقة عمل فقط ولكنها علاقة إخوة وحب وتقدير، مشيرا إلى أن زملائه هم من قاموا بتغسيله بالمستشفى بعد أخذ  كافة الإجراءات الاحترازية لتجهيز الجثمان وتكفينه.  
 
وأشار الدكتور محمد ابو طالب مدير مستشفى العزل بالنجيلة ان عم ناجي كما يطلق عليه جميع الطاقم الطبي بالمستشفى توفي ولدية  54 عاما، وتم تشخيصه إيجابي كورونا وعزله في الغرف المخصصة والمعقمة لكي يتلقى الرعاية الطبية.

وتابع:" الله يرحمك يا عم ناجي ويغفر لك ويجعل مثواك الفردوس الأعلى .. سلام من الله عليك يا صديقي .. أسأل الله أن يجعل لك من اسمك نصيب بأن يرزقك الله " النجاة " من النار " .انا عمري ما هنساك يا عم ناجي لحد ما اموت ان شاء الله".

ولم يكد للعاملين بمستشفى النجيلة ان يفيقوا من الصدمة الأولى إلا وأخذوا صدمة جديدة بعدها بثلاث أيام في 27 ابريل الماضي بوفاة  ثاني حالة من الأطقم الطبية في مستشفى العزل النجيلة متأثرا بإصابته بمرض كورونا، حيث توفي مسئول التمريض السيد محمد المحسناوي وهو من مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية.

وكان السيد المحسناوى يعمل بقسم التمريض بمستشفى العزل بالنجيلة وقد أصيب بالفيروس لمدة أسبوعين قبل ان يتوفى.
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