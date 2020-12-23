أحدث جهاز PCR يصل مستشفى أخميم المركزي بسوهاج

أعلن الدكتور أحمد عبدالعزيز، مدير مستشفى أخميم المركزي بمحافظة سوهاج ، عن استلام المستشفى جهاز “Biorad cx96 real time “P.C.R لتحليل فيروس كورونا من شركة HVD EGYPT.





وأوضح أن جهاز الPCR الذى استقبلته المستشفى للكشف عن فيروس كورونا، موصحًا أنه يعمل على فحص 96 عينة خلال ساعة و45دقيقة، بدلًا من الجهاز الحالي D.T. lite الذي يعمل على فحص 48 عينة.





وأكد “عبدالعزيز” أن جهاز ال PCR الجديد يعتبر إضافة قوية لوحدة الPCR بمستشفى أخميم، مما يزيد من القدرة الاستيعابية لمعمل تحليل فيروس كورونا، والعمل على إسراع ظهور النتائج الخاصة بالفحص سواء عينات الحالات المشتبهة القادمة من مستشفيات العزل على مستوى المحافظة والمحافظات المجاورة أو عينات المسافرين للخارج.





وأشار إلى أن مستشفى أخميم المركزي تقدم الشكر والتقدير إلى شركة HVD EGYPT وجميع المؤسسات والهيئات العامة والخاصة والجمعيات والمبادرات من دعمها لوحدة ال PCR.









وكان قد أوضح مدير مستشفى أخميم المركزي أنه تم تزويد المستشفى بعدد 2 جهاز تنفس صناعي لرفع كفاءة وحدة المبتسرين “حديثى الولادة”، لاستقبال الحالات التى تعانى من صعوبة شديدة في التنفس لينضموا إلى أجهزة التنفس الصناعي غير الاختراقي “سباب” وعددهم 3 أجهزة والتى تستخدم في الحالات الأقل خطورة.



