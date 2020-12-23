ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أحدث جهاز PCR يصل مستشفى أخميم المركزي بسوهاج

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:27 م
صدى البلد
Advertisements
أنغام الجنايني
أعلن الدكتور أحمد عبدالعزيز، مدير مستشفى أخميم المركزي بمحافظة سوهاج، عن استلام المستشفى جهاز “Biorad cx96 real time “P.C.R لتحليل فيروس كورونا من شركة HVD EGYPT.

وأوضح أن جهاز الPCR الذى استقبلته المستشفى للكشف عن فيروس كورونا، موصحًا أنه يعمل على فحص 96 عينة خلال ساعة و45دقيقة، بدلًا من الجهاز الحالي D.T. lite الذي يعمل على فحص 48 عينة.

وأكد “عبدالعزيز” أن جهاز ال PCR الجديد يعتبر إضافة قوية لوحدة الPCR بمستشفى أخميم، مما يزيد من القدرة الاستيعابية لمعمل تحليل فيروس كورونا، والعمل على إسراع ظهور النتائج الخاصة بالفحص سواء عينات الحالات المشتبهة القادمة من مستشفيات العزل على مستوى المحافظة والمحافظات المجاورة أو عينات المسافرين للخارج.

وأشار إلى أن مستشفى أخميم المركزي تقدم الشكر والتقدير إلى شركة HVD EGYPT وجميع المؤسسات والهيئات العامة والخاصة والجمعيات والمبادرات من دعمها لوحدة ال PCR.


وكان قد أوضح مدير مستشفى أخميم المركزي أنه تم تزويد المستشفى بعدد 2 جهاز تنفس صناعي لرفع كفاءة وحدة المبتسرين “حديثى الولادة”، لاستقبال الحالات التى تعانى من صعوبة شديدة في التنفس لينضموا إلى أجهزة التنفس الصناعي غير الاختراقي “سباب” وعددهم 3 أجهزة والتى تستخدم في الحالات الأقل خطورة.

وأكدت الدكتورة صفاء فراج رئيس قسم الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى أخميم المركزي أنه تم تزويد وحدة المبتسرين بكبسولة صفراء والتى تعمل على تقليل الحالات التى تحتاج لتغيير دم كامل بسبب الصفراء لدى حديثى الولادة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جمعة والخشت يفتتحان وحدات علاج السكر والغدد والجراحات بمستشفيات أبو الريش للأطفال

5 غرف عمليات كبرى.. تطوير مستشفي دمياط العام.. شاهد

بسبب كورونا .. زحام أمام مستشفى أخميم المركزي بسوهاج .. صور

مش خايفين من كورونا.. تكدس المواطنين على أبواب مستشفى أخميم بسوهاج

ولادة مبكرة .. حقيقة إصابة طفلة بالعمى في مستشفى قنا العام

لاول مرة.. تزويد مستشفى أخميم المركزي بـ 2 جهاز تنفس صناعي اختراقي

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 23 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

بعد انهيار أسعارها.. هل ألقى الفلاحون البطاطس في الشوارع؟.. أبو صدام يجيب

أستاذ فيروسات: تحصين 3 ملايين شخص باللقاح الصينى دون وجود أى أعراض.. فيديو

بعد نفي الحكومة تجميدها.. قيمة العلاوة الدورية للموظفين وموعد صرفها

أخبار الرياضة | جيرالدو يهدد الأهلي.. 4 إصابات جديدة في الزمالك بـ كورونا.. حقيقة تأجيل مباراة القمة

"القوى العاملة" تحذر من مواقع إلكترونية مشبوهة للبحث عن عمل بالإمارات

Advertisements

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

الطوارئ الصحية لن ترحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

لا احتفالات في رأس السنة.. رئيس الوزراء: تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

ارتفاع جديد .. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

مصدر أمني يكشف حقيقة الحالة الصحية لـ عائشة خيرت الشاطر

لإنقاذها من التوحد.. مجلس الدولة يلزم الصحة بتشكيل فريق طبي متكامل لعلاج طفلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. رنا سماحة تخطف الأنظار في أسوان

القائمة الكاملة لأسعار سيتروين 2020 - 2021 في مصر

شاهد.. أودي RS3 سبورت باك وسيدان الجديدة موديل2021