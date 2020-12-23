لمحاربة جشع السوق السوداء.. وزير التعليم يعلن إمكانية تحميل كتب المرحلة الثانوية عبر هذا الرابط

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وقال وزير التربية والتعليم:







- سيكون تقييم الطلاب طبقًا لمحتوى المقرر الذي تم تدريسه لطلاب جميع الصفوف حتى نهاية الفصل الدراسى الأول كامًلا دون أي حذف.







- التقييم سيتم من خلال اختبار تحريرى يتم إعداده وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك سلفًا بلجان امتحانية مراقبة ومؤمنة، ولن تكون هناك امتحانات من المنازل.





- بالنسبة لتلاميذ الصفوف من رياض الأطفال حتى 3 ابتدائي فليس لهم امتحانات، لأن نظام التعليم الجديد لغى الامتحانات لهذه الفئة العمرية، فسيتم تقييمهم وفقا لما يتم من أنشطة داخل الفصل.





- بالنسبة لامتحانات طلاب الصفوف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الإعدادي، فسوف تُعقد على مستوى المدرسة.





- بالنسبة لامتحانات الإعدادية (الثالث الإعدادي)، فسوف تُعقد على مستوى المديرية.





- بشأن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، سوف تعقد إلكترونيًا حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقًا.





- عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لطلاب الدمج (الطلاب ذوي الإعاقة المدمجون في المدارس) ورقيا أسوة بالأعوام السابقة.





- يؤدي طلاب الدمج الملحقون بالصف الثالث الثانوي امتحانات الثانوية العامة ورقيا وفقا للمواصفات التي تم إعدادها من قبل المركز القومي للتقويم التربوي والامتحانات بالتعاون مع مديري المواد الدراسية والتربية الخاصة.





- سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا داخل لجان امتحانات جميع الصفوف الدراسية.





- لا تغيير في نظام درجات أعمال السنة المطبق على طلاب المدارس.







- لن تعتمد الوزارة هذا العام على الأبحاث أو الامتحان من البيت ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص وتفاديا للغش والعمل الجماعي.





- قررت الوزارة أنه إذا لم تستطع لظروف كورونا عقد امتحانات تحريرية للطلاب في لجان مؤمنة، لن يتم تصعيد الطلاب للعام الدراسي التالي بدون تقييم.



