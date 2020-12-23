تحرير 17 محضرا لمراكز دروس خصوصية ومقاهي وصيدليات بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار ومتابعة إزالة كافة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين واستمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية علي المقاهي والكافتيريات وغلق مراكز الدروس الخصوصية للتأكد من مدى الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتي من شأنها الحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





نفذت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، اليوم الأربعاء، حملات تفتيشية بالتنسيق مع قسم الاشغالات وشرطة المرافق أسفرت عن الآتي:-





- رفع 181 حالة إشغال مخالفة مابين ثابت ومتحرك بمركز ومدينة دمنهور.

- رفع 42 حالة إشغال من أمام المستشفي العام وشارع ترعة صدقي بالمحمودية.

- تحرير 4 محاضر متنوعة وكذلك غلق 4 صيدليات لعدم وجود مدير للصيدلية بكفر الدوار.

- تحرير محضرين ضد صيدليات لعدم وجود مدير للصيدلية بايتاي البارود.

- غلق سايبر و3 سناتر للدروس الخصوصية بمركز ومدينه ابو المطامير.

- غلق ٣ مراكز للدروس الخصوصية بكوم حمادة.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، أمس الثلاثاء، حملات إشغالات ومتابعة الإلتزام بكافة القرارات بالتنسيق مع شرطة المرافق.

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