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برلمان

مايسة عطوة: قانون المعاشات والتأمينات على رأس أولوياتي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:47 م
النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة من البرلمان
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فريدة محمد
قالت  مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن هناك أجندة تشريعية يستعد بها حزب مستقبل وطن – الحائز علي الأغلبية البرلمانية - لتجهيزها خلال مجلس النواب  الجديد خلال الفترة (2021-2026) لصالح الوطن والمواطن فضلا عن التشريعات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي، مشددة علي ضرورة تكاتف الجميع "المجلس النيابي والشعب والحكومة" معا من أجل صالح البلد.

واضافت عطوة ، عقب الانتهاء من إجراءات استخراج كارنية العضوية في حفل الاستقبال الذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس ، ان أهم التشريعات التي توليها اهتمام تعديل قانون المعاشات والتأمينات فضلا عن حسم مشروع قانون العمل ، لاسيما وأن القطاع الخاص ظًلم بشكل بين، وذلك من خلال بعض أصحاب العم و لفتت  عطوة إلي أنها ستستكمل دورها من خلال لجنة القوي العاملة، وأنها مستعده لخدمة وطنها في كافة المواقع.

وعبرت مايسة عطوة، عن فخرها بنسبة المرأه داخل مجلس النواب في تشكيله الجديد، مشيرة إلي أن المرأه أثبتت وجودها في برلمان 2015  وكانت علي قدر التحدي.

وعما إذا كان هناك إتجاه لتشكيل تكتل للمرأة تحت القبة علقت مايسة عطوة قائلة : " بالفعل هذا التكتل بمثابة حلم، واتمني أن يكون هناك تكتل لها خلال المجلس الحالي، خاصة وأنه سيخلق كتله دائمة لقضايا المرأه"، مضيفة: "عمرنا ما هنشتغل للمرأة فقط إنما نخدم كل القضايا".
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