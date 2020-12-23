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تكنولوجيا

من الصفر.. تويتر تسلم "بايدن" الحسابات الرئاسية دون متابعين

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:01 م
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
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شيماء عبد المنعم
قامت شركة تويتر Twitter، بإجراء تغيير كبير على الحسابات الرسمية المخصصة للرئيس الجديد والبيت الأبيض على موقع "تويتر" استعداد لتنفيذها في شهر يناير المقبل، والتي ستؤدي وفقا لسياساتها الجديدة إلى فقدان مئات الملايين من متابعي الحسابات من أتباع دونالد ترامب، مما يمثل خروجًا عن ممارسات وسائل التواصل الاجتماعي السابقة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "theguardian"، ستقوم الشركة المالكة لموقع التدوينات العالمي "تويتر" بإلغاء جميع المتابعين من حسابي الرئاسة الأمريكية المعروفين باسم @POTUS و @WhiteHouse بعد أن يؤدي "جو بايدن" اليمين في 20 يناير.


وقالت تويتر:"إنها ستقوم بإزالة جميع المتابعين لحسابات السكرتير الصحفي للبيت الأبيض PressSec ونائب رئيس الولايات المتحدة VP والسيدة الأولى للولايات المتحدة FLOTUS والمجلس الإستشاري للولايات المتحدة C Cabinet والبيت الأبيض باللغة الإسبانية".

ووفقا لتصريحات روب فلاهيرتى Rob Flaherty، المدير الرقمى للرئيس الأمريكي المنتخب "بايدن"، الذي رفض وفريقه هذا التغيير قائلا: "أبلغنا تويتر أنه اعتبارًا من الآن، يتعين على إدارة بايدن أن تبدأ من الصفر"، بدلا من نقل متابعي الحسابات الحاليين إلى الإدارة الجديدة.

وأشار تقرير نشرته صحيفة Business Insider، إلى أنه  في عام 2017،  أصرت إدارة "باراك أوباما" على ألا ينقل تويتر هذه الحسابات إلى ترامب فقط عندما غادر البيت الأبيض في يناير، ولكن يبدو أن متابعي الحسابات وعملاق وسائل التواصل الاجتماعي لم يفعلون ذلك.

وقال "فلاهيرتي" عبر حسابه على موقع تويتر: "إنه في عام 2016، استوعب مشرف ترامب جميع متابعي الرئيس أوباما على تويتر علىPOTUS وWhiteHouse، بناءً على دعوة الفريق 44"، وهي عكس الخطوة التي ستقوم بها الشبكة الاجتماعية الآن، حيث سيتعين على إدارة بايدن أن تبدأ من الصفر بدون متابعين.

وعلى عكس قرار "تويتر"، تسمح عملاقة التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook، للحسابات الرئاسية ومتابعي تلك الحسابات بالانتقال إلى إدارة بايدن.

وقال متحدث باسم "تويتر": "إن متابعي الحسابات الرسمية التي سيتم نقلها في يناير سيتلفقي إشعارا في يوم التنصيب بأنه تتم أرشفة الحساب، وسيتم منحه خيار متابعة الحسابات الجديدة لإدارة بايدن، مع إرشادات وروابط إذا لسحابات بايدن الجديدة إذا كان يرغب في المتابعة.

وتملك الحسابات الرئاسية المنقولة قاعدة متابعين كبيرة، حيث يضم حساب POTUS ما يصل إلى 33 مليون متابع، بينما حساب البيض الأبيض نحو 26 مليون متابع، في حين لدى حساب السيدة الأولى للولايات المتحدة 16 مليون متابع، ولدى السكرتير الصحفي للبيت الأبيض 6 ملايين.
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