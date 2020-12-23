سرقة 12 جهاز حاسب آلي من مدرسة ببني سويف

استولى مجهولون، على 12 جهاز حاسب آلي، من إحدى مدارس قرية اهناسيا الخضراء الابتدائية التابعة لإدارة بني سويف التعليمية.





وتلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أشرف صلاح، حكمدار المديرية، بتعرض مدرسة بقرية اهناسيا الخضراء التابعة لمركز بني سويف ، للسرقة، الذي كلف العميد أسامة جمعة، مدير مباحث المديرية، بتشكيل فريق بحثي، تحت إشرافه، وقيادة رئيس مباحث مركز شرطة بني سويف بسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.





وبالانتقال والمعاينة، تبين إقدام مجهولين على تسلق سور المدرسة، وسرقة أجهزة حاسب آلي من معمل المدرسة، وفروا هاربين، وجاري ضبطهم عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة.



