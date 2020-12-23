ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

سرقة 12 جهاز حاسب آلي من مدرسة ببني سويف

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:42 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالحليم
استولى مجهولون، على 12 جهاز حاسب آلي، من إحدى مدارس قرية اهناسيا الخضراء الابتدائية التابعة لإدارة بني سويف التعليمية.

وتلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أشرف صلاح، حكمدار المديرية، بتعرض مدرسة بقرية اهناسيا الخضراء التابعة لمركز بني سويف ، للسرقة، الذي كلف العميد أسامة جمعة، مدير مباحث المديرية، بتشكيل فريق بحثي، تحت إشرافه، وقيادة رئيس مباحث مركز شرطة بني سويف بسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.

وبالانتقال والمعاينة، تبين إقدام مجهولين على تسلق سور المدرسة، وسرقة أجهزة  حاسب آلي من معمل المدرسة، وفروا هاربين، وجاري ضبطهم عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبدأت مباحث مركز شرطة بني سويف بقيادة الرائد أشرف الخولي في تكثيف جهودها لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة، وذلك بإعداد خطة بحثية، تضمنت تتبع كاميرات المراقبة القريبة من المدرسة، ونشْر عناصر المباحث السرية لجمع المعلومات، وفحص العناصر الذي سبق اتهامها في قضايا سرقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

الطوارئ الصحية لن ترحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

لا احتفالات في رأس السنة.. رئيس الوزراء: تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

ارتفاع جديد .. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

مصدر أمني يكشف حقيقة الحالة الصحية لـ عائشة خيرت الشاطر

لإنقاذها من التوحد.. مجلس الدولة يلزم الصحة بتشكيل فريق طبي متكامل لعلاج طفلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. رنا سماحة تخطف الأنظار في أسوان

القائمة الكاملة لأسعار سيتروين 2020 - 2021 في مصر

شاهد.. أودي RS3 سبورت باك وسيدان الجديدة موديل2021