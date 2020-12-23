ننشر تشكيل منتخب النسائية ولبنان فى المباراة الودية الأولى

كان اتحاد الكرة أعلن عن تعيين طاقم تحكيم نسائي لادارة مباراة مصر ولبنان الودية للكرة النسائية دون الـ 20 عام المقرر إقامتها اليوم الأربعاء.





ويستعد منتخب فراعنة النسائية بقيادة أحمد رمضان للمشاركة فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية والمونديال.





جاء الطاقم التحكيمي للقاء الودي بين منتخب مصر للكرة النسائية ونظيره اللبناني على النحو التالي : نورا سمير حكم ساحة

وهنادي ابراهيم مساعد اول و جمالات محمد مساعد ثاني فيما جاءت ايه خالد عنتر حكم رابع.





وتقام المباراة علي ملعب اتحاد الشرطة في الواحدة ظهرا والمباراة منقوله علي الهواء مباشرة علي قناة أون تايم سبورت 2.





ويخوض منتخب فراعنة النسائية مباراته الودية الاولى أمام لبنان على ملعب استاد اتحاد الشرطة الرياضى بالعباسية فى الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء.





ومن المقرر ان تقام المباراة الودية الثانية على استاد بتروسبورت يوم السبت المقبل فى تمام الساعة الثانية ظهرا.





كان منتخب مصر للكرة النسائية دون ال 20 عام بقيادة أحمد رمضان المدير الفني أدى مرانه الاخير ضمن معسكره المغلق استعدادا لمواجهة منتخب لبنان اليوم الاربعاء في المباراة الودية الاولي التي ستجمع المنتخبين علي استاد اتحاد الشرطة الرياضي في الواحدة ظهرا ضمن الاستعدادات لتصفيات الامم الافريقية وكأس العالم .





وعقب المران القي احمد رمضان والجهاز المعاون محاضرة فنية علي اللاعبات شرح خلالها طريقة اللاعب ومهام كل لاعبة في مباراة اليوم وطالبهن بالتركيز الشديد وتقديم أداء قوي وتحقيق أقصي استفادة من اللقاء .





كما ادي منتخب لبنان مرانه تحت قيادة هاغوب ديمرجيان المدير الفني الذي أكد أن فريقه سيخوض مباراة قوية أمام المنتخب المصري .



