الجارحي: مستقبل وطن يمتلك أجندة تشريعية كبيرة

قال محمد الجارحي، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية، إن البرلمان السابق عمل في ظروف استثنائية، وحقق نجاحات كبيرة وسيعمل البرلمان الجديد علي استكمال ما قام به سابقه.





وأكد الجارحي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، علي هامش استخراجه كارنيه عضوية البرلمان، أن حزب مستقبل وطن الذي ينتمي إليه، يمتلك أجندة تشريعية كبيرة، ستساهم جميعها في تحقيق المصالح العليا للوطن.





وأشار الجارحي، إلى أن الأجندة التشريعية التي يمتلكها الحزب بمثابة تروس قوية تهم المواطن، والدولة المصرية، حيث ترتكز علي تطوير التعليم والصحة والإسكان والاستفادة من التجارب العالمية المختلفة.





وأكد الجارحي، أنه ملتزم حزبيا فيما يتعلق بالترشح في انتخابات هيئة مكاتب اللجان، مشيرا إلى أن الحزب يضم كوادر علي درجة كبيرة من الكفاءة في مختلف المجالات.





يذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب عن قائمة شمال وجنوب ووسط الصعيد الذين انتهوا من استخراج كارنيهات العضوية بلغ عددهم 55 برلمانيا، من أصل 100 نائب.





وقال فوزى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن حفل الاستقبال الذي نظمته الأمانة اليوم لـ100 ناب من المتوقع أن يستمر حتى الساعة الخامسة مساء اليوم، على أن يتم استكمال على مدار الأيام الخمس القادمة استخراج كارنيهات العضوية لباقي النواب حسب الجدول المحدد سلفا وتم إبلاغهم به.





وشهد البهو الفرعونى المخصص لاستقبال أعضاء البرلمان الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية حالة من الود جمعت الأمين العام للنواب محمود فوزى والنواب الحاليين لبرلمان 2015، و الفائزين بالمقاعد النيابية لبرلمان 2021.





وأعلن أمين عام مجلس النواب، عن جدول استقبال المنتخبين القائمة والفردى، بحيث سيتم استقبال الأعضاء المنتخبين بنظام القائمة على 3 أيام، تبدأ اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر باستقبال نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالى عدد 100 نائب، والاربعاء الموافق 23 ديسمبر سيشهد استقبال نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالى عدد 100 نائب، أما الخميس الموافق 24 ديسمبر مخصص لنواب قائمتى شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالى عدد 84 نائبا.



