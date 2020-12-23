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برلمان

80 نائبا من الصعيد يستخرجون كارنيهات عضوية برلمان 2021

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:45 م
صدى البلد
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فريدة محمد - عدية: خالد مشعل
وصل عدد أعضاء مجلس النواب عن قائمة شمال وجنوب ووسط الصعيد الذين انتهوا من استخراج كارنيهات العضوية إلي أكثر من 80 نائبا  برلمانيا، من أصل 100 نائب، صرح بذلك المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب.


وقال فوزى، فى تصريحات على هامش استقبال النواب، إن حفل الاستقبال الذي نظمته الأمانة اليوم لـ100 ناب من المتوقع أن يستمر حتى الساعة الخامسة مساء اليوم، على أن يتم استكمال على مدار الأيام الخمس القادمة استخراج كارنيهات العضوية لباقي النواب حسب الجدول المحدد سلفا وتم إبلاغهم به.

 وشهد البهو الفرعونى المخصص لاستقبال أعضاء البرلمان الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية حالة من الود جمعت الأمين العام للنواب محمود فوزى والنواب الحاليين لبرلمان 2015، و الفائزين بالمقاعد النيابية لبرلمان 2021.

وأعلن أمين عام مجلس النواب، عن جدول استقبال المنتخبين القائمة والفردى، بحيث سيتم استقبال الأعضاء المنتخبين بنظام القائمة على 3 أيام، تبدأ اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر باستقبال نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالى عدد 100 نائب، والاربعاء الموافق 23 ديسمبر سيشهد استقبال نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالى عدد 100 نائب، أما الخميس الموافق 24 ديسمبر مخصص لنواب قائمتى شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالى عدد 84 نائبا.

أما فيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من يوم الخميس 24 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب.
80 نائبا من الصعيد يستخرجون كارنيهات عضوية برلمان 2021
80 نائبا من الصعيد يستخرجون كارنيهات عضوية برلمان 2021
80 نائبا من الصعيد يستخرجون كارنيهات عضوية برلمان 2021
80 نائبا من الصعيد يستخرجون كارنيهات عضوية برلمان 2021
80 نائبا من الصعيد يستخرجون كارنيهات عضوية برلمان 2021
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