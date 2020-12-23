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تعليم

"دعم الأهداف العالمية للتنمية المستدامة".. مسابقة للابتكار وريادة الأعمال بزراعة عين شمس

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:04 م
مسابقة الابتكار
مسابقة الابتكار
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حسام الفقي
أعلن مركز الابتكار وريادة الأعمال بكلية الزراعة جامعة عبن شمس عن المسابقة الأولى للابتكار وريادة الأعمال بعنوان "دعم الأهداف العالمية للتنمية المستدامة" وذلك برعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و أ.د. أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس.

وتمثل النسخة الأولى لمسابقة ريادة الأعمال (دعم الأهداف العالمية للتنمية المستدامة).

ويتم التقدم للجائزة من خلال فريق عمل مكون من 2: 4 طلاب، حيث يتم تقديم الدعم للأفكار المبتكرة من خلال ورشة تدريبية لريادة الأعمال موزعة على أربعة محاور لمدة أربعة أيام.

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وتشمل شروط الالتحاق بالمسابقة: 

• التقدم من خلال فريق عمل مكون من ٢: ٤ طلاب. 
• التقدم بفكرة مبتكرة قابلة للإنتاج.
• الالتزام بالمواعيد المعلنة لمراحل المسابقة.
• . تسليم نموذج دراسة احتياجات السوق.
•  نموذج دراسة الجدوى للتسويق .
 
ويتم التقدم بالفكرة و أسماء فريق العمل من خلال الرابط الإلكتروني للمسابقة: 
https://ihub.acceleratorapp.co/application/new?program=agri%20competition

-  آخر موعد للتقدم بالفريق والفكرة الأحد ٢٤-١-٢٠٢١
-  اعلان قائمة الأفكار المقبولة لخوض المسابقة الخميس ٢٩-١-٢٠٢١ .
- الدورات أول أربع أيام من إجازة نصف العام السبت ٣١-١/ ١-٢/ ٢-٢/الثلاثاء٣-٢-٢٠٢١
- إعلان النتائج وتسليم الجوائز الخميس ٢٥-٢-٢٠٢١ .

يؤهل الاشتراك فى المسابقة الى دخول مسابقة "عين شمس تبتكر" والتي تقام العام الثاني على التوالي سواء الاشتراك فى مسار الأفكار أو مسار الشركات الناشئة، والتي تصل جوائزها الى 150 الف جنيه، فرصة الالتحاق ببرامج ريادة الأعمال الممولة والدخول فى برامج ما قبل الاحتضان بدعم عينى يصل الى 10 آلاف جنيه. فرصة الالتحاق ببرامج ريادة الأعمال الممولة والدخول فى برامج الاحتضان بدعم عيني يصل الى 200 الف جنيه.
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