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فن

رامى صبري يخضع لـ عملية جراحية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:58 م
الفنان رامى صبرى
الفنان رامى صبرى
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مريم عزت
كشف الفنان رامى صبرى منذ قليل، عن القيام بعملية جراحية فى العين وذلك من خلال صفحته الشخصية عبر حسابه الشخصى " فيسبوك " . 

كما نشر الفنان رامى صبرى صورة بصحبة صديقة الدكتور بملابس العمليات وكتب قائلا "عمليه بسيطه في العين "   . 

وكانت قد قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد عبد العليم، وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي، بتغريم الفنان رامي صبري مبلغ وقدره 336 ألفا و566 جنيها، مقدار ما يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها والمصاريف، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 336 ألفا و566 جنيها للضرائب العامة.

أقرا ايضا : 

وكشفت القضية رقم 282 لسنة 2018 ضرائب عامة، تهرب المطرب رامي صبري من دفع مبلغ 336 ألفا و566 جنيها، عن أعماله في الغناء والأغاني المختلفة بالحفلات.

وحقق رامي صبري، نجاحا كبيرا خلال رمضان الماضي 2020 من خلال أغنية تتر مسلسل "فرصة تانية".
 
وحققت أغنية "خلينى أشوفك"، للفنان رامي صبري، 3 ملايين و597 ألف مشاهدة؛ بعد طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في 7 أكتوبر الماضي.

أغنية «خلينى أشوفك» لـ رامي صبري، من كلمات أحمد علي موسى، ألحان مدين، وتوزيع أسامة عبد الهادي، ماستر: جلال الحمداوي.

عمليه بسيطه في العين مع صديقي الدكتور محمود 🙏

Posted by Ramy Sabry on Wednesday, December 23, 2020
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