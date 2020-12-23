الصحة: زيادة مطردة بمعدلات الإصابة بـ كورونا خلال ديسمبر ويناير.. فيديو

قالت وزيرة الصحة، الدكتور هالة زايد، إن هناك زيادة مطردة بمعدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال شهرى ديسمبر ويناير، خاصة مع وجود نسب مرضى كثر بالأمراض التنفسية في مصر.





وأضافت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر المنعقد منذ قليل، أنه من المهم ان نعرض بعض المستجدات الخاصة بالتعامل مع جائحة كورنا ونؤكد على مسئولية المواطن على الحرص على التباعد الاجتماعي.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن 339 مستشفى مجهزه للفرز والعزل لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ذروه الموجه الثانية.









وأوضحت الوزارة، ان المستشفيات تغطي مستوي 27 محافظة علي مستوي الجمهورية.



