الصحة: زيادة مطردة بمعدلات الإصابة بـ كورونا خلال ديسمبر ويناير.. فيديو

قالت وزيرة الصحة، الدكتور هالة زايد، إن هناك زيادة مطردة بمعدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال شهرى ديسمبر ويناير، خاصة مع وجود نسب مرضى كثر بالأمراض التنفسية في مصر.
وأضافت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر المنعقد منذ قليل، أنه من المهم ان نعرض بعض المستجدات الخاصة بالتعامل مع جائحة كورنا ونؤكد على مسئولية المواطن على الحرص على التباعد الاجتماعي.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن 339 مستشفى مجهزه للفرز والعزل لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ذروه الموجه الثانية.
وأوضحت الوزارة، ان المستشفيات تغطي مستوي 27 محافظة علي مستوي الجمهورية.
وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم إتاحة موقع الكتروني لتسجيل الراغبين في تلقي اللقاح، وسيكون التسجيل للعاملين بالقطاع الصحي، وللمواطنين ذوي الأولوية من أصحاب أمراض الأورام، والفشل الكلوي والأمراض المزمنة، اعتمادًا على مبادرة الأمراض المزمنة من خلال مستشفيات ومراكز العلاج الخاصة بهم، كما سيتم تحديد مركز ووحدة صحية بكل محافظة يتم تقديم خدمة التلقيح من خلالها، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين الأماكن المقترح تقديم الخدمة بها. كما عرضت الوزيرة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم موقف اللقاحات، مؤكدة أنه جار الانتهاء من الاختبارات الخاصة باللقاح بحلول الأسبوع القادم عن طريق الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية قامت بتدشين سلسلة تدريبات لمقدمي الخدمة الصحية عن لقاح فيروس كورونا المستجد، ويتم التنسيق مع المنظمة لتدريب مقدمي الخدمة الصحية بوزارة الصحة.