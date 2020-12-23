ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة: لدينا 363 مستشفى عزل فى 27 محافظة تعمل على إدارة الجائحة.. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:39 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قالت وزيرة الصحة، الدكتور هالة زايد، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا كان منخفضا في شهري أغسطس وسبتمبر، فبالتالي تم تخفيض عدد مستشفيات العزل، معقبة عند زيادة معدلات الإصابة تم زيادة مستشفيات العزل فأصبح لدينا الآن 363 مستشفى عزل في27 محافظة تعمل على إدارة الجائحة والعدد كان في ذروة الموجة الأولى حوالى 35 ألف سرير و4 أسرة رعاية مركزة وتم ضخ 200 جهاز تنفس صناعى.


وأضافت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر المنعقد منذ قليل، أن كل حى فى عواصم المحافظات يوجد به مسشتفى عزل ويجب عدم الانتقال من مسشتفى عزل لأخرى لكى لا يكون هناك تكدس للحالات فى مكان واحد، مؤكدة أن كل مستشفيات وزارة الصحة تعمل مع بعض بكفاءة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن 339  مستشفى المجهزه للفرز والعزل لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ذروة الموجة الثانية.


وأوضحت الوزارة، أن المستشفيات تغطي مستوي 27 محافظة علي مستوي الجمهورية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج  345 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 107162 حالة حتى اليوم.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 جديدة.


وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.


وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 126273 حالة من ضمنهم 107162 حالة تم شفاؤها، و 7130 حالة وفاة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أستاذ مناعة يحذر من الموجة الثانية لفيروس كورونا ..فيديو

إبريل 20221.. متى ننتهي من الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد

إسلام عنان: دخلنا الموجة الثانية من كورونا خلال نوفمبر.. فيديو

أرجوكم البسوا الكمامة.. داليا أشرف توجه رسائل للمواطنين بخصوص كورونا

مستشارة مكافحة العدوى: مصر دخلت في الموجة الثانية لفيرس كورونا

جرعتان في الكتف بينهما 21 يوما.. تعرف على كيفية تناول لقاح سينوفارم الصيني الفعال بنسبة 86%

ترشيحاتنا

أوروبي ولا عربي ولا أفريقي.. الجبلاية تحسم الجدل حول حكام قمة الأهلي والزمالك

نقص المناعة يهدد مواليد هذا البرج.. «الثور» احذر مشاكل في الهضم.. توقعات الأبراج الصحية 2021

استشارى تغذية: الشاى الأخضر أخطر على الصحة من الأحمر .. فيديو

مصدر أمني يكشف حقيقة الحالة الصحية لـ عائشة خيرت الشاطر

وفاة رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

أهلي جدة يحسم موقفه من التجديد لـ عمر السومة.. تفاصيل

Advertisements

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

وزيرة الصحة تحذر المواطنين: إصابات ووفيات كورونا تتصاعد.. وكلكم مسئول

رئيس الوزراء يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. ولا احتفالات في رأس السنة

شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن عن منخفض جوي يضرب البلاد غدا

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

خبر سار لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

لا احتفالات في رأس السنة.. رئيس الوزراء: تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

سيشفى الملايين.. تنبؤات بنهاية معاناة مرضى السرطان فى2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه بنك الحظ.. لعبة فيروس كورونا تغزو ألمانيا.. ما القصة؟ شاهد

نقص المناعة يهدد مواليد هذا البرج.. «الثور» احذر مشاكل في الهضم.. توقعات الأبراج الصحية 2021

كندة علوش مع زوجها عمرو يوسف في صور رومانسية: أحسن رجال بالعالم