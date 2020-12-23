الصحة: لدينا 363 مستشفى عزل فى 27 محافظة تعمل على إدارة الجائحة.. فيديو

قالت وزيرة الصحة، الدكتور هالة زايد، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا كان منخفضا في شهري أغسطس وسبتمبر، فبالتالي تم تخفيض عدد مستشفيات العزل، معقبة عند زيادة معدلات الإصابة تم زيادة مستشفيات العزل فأصبح لدينا الآن 363 مستشفى عزل في27 محافظة تعمل على إدارة الجائحة والعدد كان في ذروة الموجة الأولى حوالى 35 ألف سرير و4 أسرة رعاية مركزة وتم ضخ 200 جهاز تنفس صناعى.









وأضافت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر المنعقد منذ قليل، أن كل حى فى عواصم المحافظات يوجد به مسشتفى عزل ويجب عدم الانتقال من مسشتفى عزل لأخرى لكى لا يكون هناك تكدس للحالات فى مكان واحد، مؤكدة أن كل مستشفيات وزارة الصحة تعمل مع بعض بكفاءة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن 339 مستشفى المجهزه للفرز والعزل لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ذروة الموجة الثانية.









وأوضحت الوزارة، أن المستشفيات تغطي مستوي 27 محافظة علي مستوي الجمهورية.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 345 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 107162 حالة حتى اليوم.









وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 جديدة.









وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.









وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 126273 حالة من ضمنهم 107162 حالة تم شفاؤها، و 7130 حالة وفاة.