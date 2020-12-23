وزيرة الصحة: العالم كله يعمل على إنتاج لقاحات لمواجهة كورونا..فيديو

قالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إن العالم كله يعمل على إنتاج لقاحات، حيث تم إجراء 6 تجارب على لقاح ساينوفارم واعتمدته الإمارات والبحرين اعتمادا نهائيا ومتاحا للجميع وفقًا لمعايير الأمان الكاملة، كما أن الصين اقتربت للوصول للموافقة النهائية.





وأضافت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر المنعقد منذ قليل، أن لقاح فايزر تم عمل 7 تجارب عليه، بينما اللقاح الروسي خضع لـ10 تجارب واعتمدته دولة واحدة، مؤكدة أن اللقاح يعمل على تفاعل الجهاز المناعى للشخص.





وأوضحت أن أنواع اللقاحات متعددة منها اللقاحات المعطلة، وهناك لقاحات يكون الفيروس بها حيا مثل لقاحات الحمى الصفراء والحصبة، مشيرة إلى أن النوعين من التكنولوجيا تعمل عليهما اللقاحات الصينية والبريطانية، حيث يعتمد اللقاح الصينى على أن الفيروس يكون معطلا بينما اللقاح البريطانى يعتمد على الفيروس الحى الذى تم إضعافه.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن 339 مستشفى مجهزة للفرز والعزل لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ذروة الموجة الثانية.

وأوضحت الوزارة أن المستشفيات تغطي 27 محافظة على مستوى الجمهورية.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 345 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 107162 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 جديدة.









وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.









وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 126273 حالة من ضمنهم 107162 حالة تم شفاؤها، و7130 حالة وفاة.