وزيرة الصحة للمواطنين: توجهوا لأقرب مستشفى منعا للتكدس والزحام "فيديو"

قالت وزيرة الصحة، الدكتور هالة زايد، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا كان منخفضا في شهري أغسطس وسبتمبر، وبالتالي تم تخفيض عدد مستشفيات العزل، معقبة عند زيادة معدلات الإصابة تم زيادة مستشفيات العزل فأصبح لدينا الآن 363 مستشفى عزل في27 محافظة تعمل على إدارة الجائحة والعدد كان في ذروة الموجة الأولى حوالى 35 الف سرير وتم ضخ 200 جهاز تنفس صناعي.









وأضافت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر المنعقد منذ قليل، أن كل حى فى عواصم المحافظات يوجد به مستشفى عزل ويجب عدم الانتقال من مستشفى عزل لأخرى لكى لا يكون هناك تكدس للحالات فى مكان واحد، مؤكدة أن كل مستشفيات وزارة الصحة تعمل مع بعض بكفاءة.





و تم التأكيد على توفير الخدمات الطبية اللازمة للمصابين، مطالبة المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى حال الإصابة بالفيروس، منعا للتكدس في مستشفيات بعينها، مبينة أنه تم تحديد قائمة بالمستشفيات التي يتم التوجه لها في كل محافظة.





وأشارت الوزيرة، إلى ظهور السلالة الجديدة للفيروس في بريطانيا، مؤكدة أنه ليس التحور ولكنه تغيير.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن 339 مستشفى المجهزة للفرز والعزل لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ذروة الموجة الثانية.









وأوضحت الوزارة أن المستشفيات تغطي مستوي 27 محافظة علي مستوي الجمهورية.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 345 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 107162 حالة حتى اليوم.









وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 جديدة.









وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.









وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 126273 حالة من ضمنهم 107162 حالة تم شفاؤها، و 7130 حالة وفاة.