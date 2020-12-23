وزيرة الصحة: منظومة لتلقي اللقاحات حسب الاحتياج

قالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إن هناك تطورا حدث فى لقاح فايزر ومودرنا بتكنولوجيا جديدة، مشيرة إلى أنها المرة الأولى فى تاريخ الإنسانية يتم الموافقة عليها كلقاحات من قبل الطوارئ.





وأضافت وزارة الصحة، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، الأربعاء، أن اللقاح سيتم تصنيعه فى شركات محددة يتيحها حسب الأولوية، موضحة أنه تم إستلام الشحنة الأولى منه، والشحنات الأخرى ستأتي تباعا.





وتابعت أنه تم عمل منظومة لتلقي اللقاحات حسب الاحتياج، مشيرا إلى أن مدى خطورة الوباء يكون على فئات بعينها.





وشددت على مسئولية المواطن للتباعد الاجتماعي واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظا على الصحة العامة والاقتصاد، في ظل أزمة كورونا، مؤكدة وجود زيادة في أعداد الإصابات والوفيات، ما يدعو إلى ضرورة الاتعاظ وأخذ الدروس من الموجة الأولى.











وقالت إنه "من الضروري التعرف على كيفية إدارة الأزمات على مستوى العالم".











وأضافت وزيرة الصحة أن هناك 788 حالة إصابة، بالإضافة إلى 37 حالة وفاة، مؤكده أن اليوم نصل إلى 911 حالة إصابة وحوالي 42 حالة وفاة، منوهة إلى أن المنحنى بدأ يتصاعد ابتداءً من 31 أكتوبر بالتحديد، وهذا الأسبوع أكثر تصاعدا من الرتم الماضي.