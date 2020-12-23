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أخبار البلد

وزيرة الصحة: الموافقة النهائية للقاحات تستغرق 13 عاما

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:27 م
صدى البلد
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محمد غالى ابانوب نبيل
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن كل اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا حصلت على موافقة الطوارئ، لأن الموافقة النهائية على أي تستغرق 13 سنة، لضمان فعالية اللقاحات.


وأضافت، ان اللقاح الصيني سينوفارم حصل على الموافقة النهائية باستخدامه في البحرين والامارات.


وأشارت إلى أنه تمت زيادة استعدادات مستشفيات الوزارة للتعامل مع حالات كورونا بإجمالى 363 مستشفى وعدد أسرة يصل لـ 34275 سريرا، على 3 مراحل، وشملت المرحلة الأولى 101 مستشفى، والمرحلة الثانية 111 مستشفى، والمرحلة الثالثة تشهد إضافة 150 مستشفى أخرى.


وأضافت أنه تم عمل منظومة تسجيل للحصول على اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا بالنسبة للطواقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن هناك نوعين من المواطنين لهما أولوية فى التطعيم بلقاح كورونا الجديد هما المرضى الأكثر عرضة للوباء والأكثر تأثرا بالمضاعفات.


وأضافت وزيرة الصحة والسكان أنه تم توقيع عقد توريد لقاح كورونا في 4 ديسمبر الجارى، مشيرة إلى أنه يوجد تعاون مع الاتحادات العالمية لتوفير اللقاحات.
 

وكشفت الوزيرة عن الفئات التى ستكون أولى بالتطعيم وهم العاملون بمستشفيات العزل والصدر ثم أصحاب الأمراض المزمنة ثم كبار السن.

 
وأضافت أن كل شحنة من اللقاحات التى يتم توريدها لمصر تأخذ أسبوعين فى التحليل ويجرى عليها 4 تحاليل مهمة للتأكد من الفعالية واللقاح عبارة عن جرعتين بين كل جرعة 21 يوما.


وأوضحت، ان تغير فيروس كورونا المستجد، لا يؤثر علي فعالية لقاح سينوفارم الصيني، مضيفة ان لقاح سينوفارم الصينية، أجريت عليه 6 تجارب، في 10 دول، وتم اعتماده في ثلاث دول الصين والبحرين والإمارات.


في الوقت نفسه قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء إنه سيتم إتاحة موقع الكتروني لتسجيل الراغبين في تلقي اللقاح، وسيكون التسجيل للعاملين بالقطاع الصحي، وللمواطنين ذوي الأولوية من أصحاب أمراض الأورام، والفشل الكلوي والأمراض المزمنة، اعتمادًا على مبادرة الأمراض المزمنة من خلال مستشفيات ومراكز العلاج الخاصة بهم، كما سيتم تحديد مركز ووحدة صحية بكل محافظة يتم تقديم خدمة التلقيح من خلالها، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين الأماكن المقترح تقديم الخدمة بها.


كما عرضت الوزيرة موقف اللقاحات، مؤكدة أنه جار الانتهاء من الاختبارات الخاصة باللقاح بحلول الأسبوع القادم عن طريق الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية قامت بتدشين سلسلة تدريبات لمقدمي الخدمة الصحية عن لقاح فيروس كورونا المستجد، ويتم التنسيق مع المنظمة لتدريب مقدمي الخدمة الصحية بوزارة الصحة. 


وأضافت الوزيرة ، أن اخر الاستعدادات لفيروس كورونا المستجد بالموجة الثانية، هو توفير 364 مستشفى مجهزة، تتضمن نحو 35 ألف سرير داخلي، و نحو 5 آلاف سرير رعاية، و 2400 جهاز تنفس، كما تم توفير 200 جهاز تنفس جديد يتم توزيعها على المستشفيات.


وأكدت الدكتورة هالة زايد أنه تم الاجتماع مع اللجنة العلمية لمناقشة آثار التغير الجيني على الإصابة، التي أكدت أنه لا يوجد دليل علمي يفيد بأي آثار للتغير الجيني الجديد على معدل الإصابة أو شدتها، أو انتشار الفيروس، وتم الاتفاق على أن تقوم مصر بإجراء أبحاث لدراسة التغير الجيني المتعلق بالمتغير الجديد أو أي تغيرات أخرى للفيروس.
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