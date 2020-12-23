طريقة عمل الفتة السورى بـ 3 وصفات مختلفة

طبق الفتة من الأكلات المميزة فى العالم العربى و كل دولة تتفنن فى إعدادها بشكل ومذاق خاص يعكس ثقافتها ومن بينها سوريا حيث أبدع الشعب السوري في طريقة عمل الفتة بوصفات متنوعة .

نعرض لكم فى هذا التقرير طريقة عمل الفتة السوري بـ 3 صفات مختلفة لتناسب جميع الأذواق بخطوات الشيف غادة جميل.

طريقة عمل فتة الشركسية

مقادير فتة الشركسية

مكعبات صدور دجاج مسلوقة

دقيق

كريمة

عين جمل مفروم

كسكسي

لبن

خبز لبناني محمر

عصير ليمون

لبنة

سمنة

مرقة بودرة

ثوم جوزة الطيب

بصل مفروم ثوم مفروم

طريقة عمل فتة الشركسية

* قلبي اللبن مع الدقيق وضيفي له الملح والفلفل وبودرة ثوم وجوزة الطيب ثم ضعيهم على النار مع المرقة وسمنة واستمري في التقليب حتى تحصلي على البشاميل.





* وفي وعاء آخر شوحي الكسكسي في السمنة ثم ضيفي المرقة في وعاء جديد شوحي عين الجمل في السمنة ثم البصل والثوم وشوحي ثم اخلطي البشاميل مع الكريمة والعين الجمل والبصل والثوم في الخلاط





* رصي الخبز وفوقه اللبنة ثم الكسكسي وفوقه الدجاج ثم ضيفي البشاميل ثم عين الجمل ويقدم.





طريقة عمل فتة البامية

مقادير فتة البامية بصل مفروم ثوم مفروم عصير ليمون دبس الرمان أرز بسمتي خبز لبناني محمر عصير طماطم صلصة طماطم ليمون بامية زبدة مكعبات اللحم ملح فلفل طريقة عمل فتة البامية * في حلة بها زبدة على النار حمرى البصل والثوم واللحمة ثم ضعي عصير الطماطم والصلصة ودبس الرمان في وعاء آخر حتى يتم تسبيكهم.

* ضعي البامية واللحمة واتركيها تنضج ثم ضعي الخبز والأرز في وعاء التقديم وفوقهم البامية وقدميها ساخنة





مقادير فتة الكبيبة عصير طماطم صلصة طماطم صنوبر لبن رايب زبادي ثوم مفروم أرز بسمتى ساور كريم نصف كيلو برغل كيلو لحمة 100 جرام بصل للحشوة: صنوبر لحمة مفرومة معصجة كريمة لباني

طريقة عمل فتة الكبيبة * ضعي الصلصة وعصير الطماطم والثوم في وعاء على النار حتى تسبك ثم المرقة والكريمة اللباني واللبن الرايب و الزبادي والنشا في وعاء آخر

* وعاء آخر على النار به قليل من الزيت حمري الصنوبر ثم ضيفي الصلصة ثم الأرز واللوز ثم الساور الكريم ثم الكبيبة في وعاء التقديم وكرري الطبقات وتقدم.



