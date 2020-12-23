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أخبار العالم

بعد الاعتداء القطري على الصيادين.. اجتماع عاجل لمجلس الدفاع البحريني برئاسة ملك البلاد

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:48 م
ملك البحرين يتراس
ملك البحرين يتراس مجلس الدفاع الوطني
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محمود نوفل
 

اجتمع مجلس الدفاع البحريني اليوم برئاسة  الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى رئيس مجلس الدفاع الأعلى وبحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء.

وناقش الاجتماع الاعتداء الذي تعرض له الصيادون البحرينيون من قبل السلطات القطرية حيث ثمن موقف مجلس الوزراء وبيان السلطة التشريعية بغرفتيها الذي أكد علي حفظ حقوق الصيادين البحرينيين وما يمثله موقف السلطة التنفيذية والتشريعية من تأكيد على سعي مملكة البحرين الدائم للخير والنماء لمواطني دول المنطقة.

وعلق العاهل البحريني علي إصابات كورونا في البلاد حيث قال : أننا نشهد ما يحققه الفريق الطبي في البلاد من نجاحات ونتائج مبهرة، حيث أثمرت هذه الجهود النبيلة عن انخفاض في أعداد الإصابات اليومية والحالات القائمة وتزايد أعداد المتعافين، تعزز ذلك روح المسئولية والمثابرة التي يتحلى بها أهل البحرين ووعيهم الأصيل. 

وفيما يتعلق ببدء حملة التطعيم ضد كورونا في البحرين قال الملك البحريني : اننا وبحمد الله نشهد انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم للوقاية من فيروس (كورونا) وبأفضل الخدمات في مختلف مراكز التطعيم" مثمنا الجهود المثمرة التي تقدمها الكوادر الصحية للجميع في هذا المجال بكفاءة عالية وتنظيم متقن وبسلاسة ويسر.

كما ناقش  مجلس الدفاع الأعلى تطورات الأوضاع الإقليمية والتهديدات الأمنية التي تتعرض لها بعض الدول وانعكاساتها على حياة الشعوب، خاصة في ظل سعي بعض الدول الإقليمية والدولية إلى فرض نفوذها وبسط سيطرتها وهيمنتها على المنطقة.

كما شدد  المجلس علي ضرورة انهاء الصراعات والنزاعات الإقليمية بالطرق السلمية ووفقا للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، والعمل على إحلال السلام والاستقرار والازدهار لصالح جميع شعوب المنطقة.
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